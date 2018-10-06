中評現場：嘉義文化夜市攤商看經濟大衰退

九月五日周五晚間7時許的嘉義噴水火雞肉飯現場。（中評社 趙家麟攝） 中評社嘉義10月6日電（記者 趙家麟）嘉義市最知名的文化觀光夜市，5日晚上因馬英九偕同中國國民黨市長候選人黃敏惠等藍營選將大隊人馬掃街拜票，帶來了熱鬧的人潮。多位攤販接受中評社訪問表示，今年生意特別差，少掉的陸客商機約占其中3成，更大的原因是是大環境經濟出問題。



根據嘉義市的戶政資料公布，全市人口在2009年時是27.3萬人，2018年9月剩26.8萬人。議員也因為人口減少，少掉一席。



在文化夜市擺攤過過半世紀的豆花店，過去總是要排隊的熱門美食，現在不必等候就能品嘗到；店家表示，今年的生意真的有差，感覺上嘉義市的年輕人變少了。



在夜市擺炸雞排、雞蛋糕的店家說，去年生意就不好，今年又更差。他認為，陸客驟減部分，大概少掉3成的營業額，其他都少掉的都是在地消費大縮水，台灣民眾荷包減少、消費力降低，幾乎許多攤商共同的心聲。他的炸雞排，現在的營業額只剩高峰期的兩成。



雞排店家說，民眾的薪水20多年來都沒有增加，20年來的物價卻已經大幅上漲，現在又有一例一休、年金刪減，民眾的消費力不降才奇怪。



知名飲品黑糖珍珠奶茶的業者說，今年生意少了約4至5成；過去文化夜市的陸客團多到令人有些不耐，現在一天能看到一、兩團就不錯了；珍珠奶茶是陸客來台都想品嘗的飲品，少了陸客，生意也大受影響。



但該業者表示，夜市攤販算是低價、常民商品，屬於一般民生消費；衝擊最大的應該是觀光業，尤其是阿里山觀光產業圈。他的親友是阿里山茶包裝業大宗，專做茶業禮盒、提袋、外包裝印刷，整個生意就跌掉9成；阿里山茶傷很大，很多業者都關了，現在還經營的，都是馬政府時期、陸客大交流時賺了大錢，才有辦法撐到現場，否則，早也要跟著收攤了。



該業者指出，20多年前，他18歲還是學生的時代，到餐廳工作，一個月薪水加獎金可以領到3萬元；現在在嘉義市，一個年輕人月薪可以拿到2.5萬~2.6萬就算不錯了。嘉義的工作機會與待遇是在倒退的。



另有一家海產攤業者則是抱怨，文化夜市兩年多來，每天晚上都實施徒步管制，造成民眾不便。這兩年，本來生意就在走下坡，又加上徒步區管制，夫妻兩人本來一天可以做5000至6000元的生意，現在只剩下2000至3000元，“還好房子是自己的，如果是租來的店面，早就要收攤了。”徒步區的管制曾要求市府縮小到週五、六、日就好，但市府沒有同意，業者很無奈。