賴清德挑棄保：反柯投丁守中、反丁投柯文哲

賴清德（中）替姚文智（右）站台造勢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月5日電（記者 鄭羿菲）民進黨台北市長候選人姚文智5日在台北市萬華區龍山寺前廣場舉辦第二場千人後援會成立大會，“行政院長”賴清德站台造勢，他致詞時沒有特別點名批評無黨籍台北市長柯文哲。在兩岸關係上，賴清德僅在致詞結尾時提及，這場選舉的確非常艱難，就像剛剛姚文智所說的，其實台灣在國際上受中國非常多的打壓，我們沒有什麼人能依靠，能依靠的是大家互相團結。



在三角棋局的台北市長選舉，賴清德還很特別的提到，大家不願意現任市長繼續連任的選中國國民黨的候選人，而不想讓國民黨當選的就把票投給現任市長，所以不用擔心，我們不用棄保，只要勇敢把票投給姚文智，有信心姚文智一定贏。這番說詞也讓現場民眾大喊，“沒問題啦！”



賴清德也分析三大原因姚文智將勝選，包括《自由時報》民調中第一名支持度僅3成，民進黨在台北市最艱困的時刻也有三成五、姚文智在2010年是得票率最高的北市“立委”，且姚的行政能力也非常出色。



姚文智第二場千人後援會成立造勢晚會，民進黨中正萬華區提名的四名市議員候選人也都到場，包括現任市議員周威佑、劉耀仁、顏聖冠，及新人、前民進黨發言人吳沛憶。賴清德則擔綱壓軸演說15分鐘，結束後，賴清德也率隊進龍山寺參拜。



造勢晚會現場約有千人出席支持相挺，當賴清德拉著姚文智的手從會場入口走向100公尺遠的舞台，民眾夾道歡迎，紛紛拿出手機要拍賴清德，現場氣氛十分熱情。



賴清德致詞時表示，姚文智有三大原因一定會贏得最後的勝利，第一、“三腳督（三家參選）”的選舉對姚非常有利，如果姚是單挑現任台北市長，絕對困難重重，但三腳督一定會贏。在最近的《自由時報》民調中，台北市長民調第一名的支持度只有三成，但在2004年李應元代表民進黨參選時，最艱困的時刻民進黨都還有35%的得票率，這代表現在的第一名還贏不過李應元。



賴清德強調，姚文智絕對有贏的基礎，之所以姚現在民調低，是因為他起步慢，大家不願意現任市長繼續連任的選中國國民黨的候選人，而不想讓國民黨當選的就把票投給現任市長，所以不用擔心，我們不用棄保，只要勇敢把票投給姚文智，有信心姚文智一定贏。這番說詞也讓現場民眾大喊，“沒問題啦！”



賴清德說，第二、姚文智在2010年在台北市是得票率第一的“立委”，而2014年姚文智在民進黨內初選時，也因為起步曼，第一領先的不是姚，但最後贏的卻是姚，所以說姚絕對有能力、有智慧、有實力贏得這場市長選舉。



賴清德也細數，高雄愛河、駁二藝術特區都是當年擔任高雄市長時，作為幕僚的姚文智規劃、推動的，所以他絕對有能力規劃台北市的發展。