姚文智揭柯文哲還債四大謊言　台北市府反駁

中評社台北10月5日電／民進黨台北市長參選人姚文智今天針對台北市長柯文哲標榜的“還債表現”召開記者會，質疑柯文哲如何以話術包裝低落的財政治理力，以及對於還債的“四大謊言”。不過，台北市政府發言人劉奕霆加以反駁。



中央社報道，姚文智指出，柯文哲8月宣稱“能夠迅速還債靠的是最有利標及不追加預算”，但是從台北市歲出賸餘表可知，柯文哲任內公共工程結餘跟還債毫無關係，而且包括台北藝術中心等公共工程，也大幅追加預算。



姚文智認為，柯文哲的第二大謊言，是把全體市民努力產生的預算超收，當成自己減債的功勞；柯文哲搬弄帳目營造形象的第三大謊言，是以“免利息”為由向“特種基金”借錢，柯市府還宣稱這叫“靈活調度手段”，卻是在埋未來的財務炸彈。



至於第四大謊言則是“消失的117億”，姚文智說，柯文哲把以前應揭露的教育發展基金借款全都依法免計，造成比較基準的不一致，把債務調借的母數變小，帳目自然變好。



姚文智說，財政永續必須在消極面強化財務控管，積極面增裕財源，但是在柯文哲任內，全市市有不動產總價值的9%持續閒置或被違法占用；從“四大謊言”、公產管理，都可看出柯文哲不是盡責的都市治理者，不尊重財政專業，是“作帳市長”不是“還債市長”。



對此，劉奕霆表示，柯市府在財政紀律上秉持著“不債留子孫”的價值，努力嚴守財政紀律，四年來已還債近520億，整體債務也低於千億，絕對禁得起檢驗；至於北流與北藝的工程，市府更是盡全力處理善後，何來外界質疑之“四大謊言”？市府財政狀況也已透過市府便當會直播中說明詳盡。



另一方面，媒體會後詢問姚文智，今天以Liar比喻柯文哲在財政上的謊言，對於日前的器官移植爭議是否也是這樣認為？姚文智強調，無法就目前的討論而判斷柯文哲是不是。



另外媒體也詢問姚文智，對於“行政院長”賴清德今天表示，觀塘第三天然氣接收站順利興建，“經濟部”檢討天然氣發電的能源計劃後，若能滿足電力需求，“行政院”可以同意重新評估深澳電廠停建可行性的看法。



姚文智表示，尊重“行政院”的評估，若在全國總體發電能量能滿足需求，並同時注重環保、與民眾清楚地說明新的配套方式，他認為這也是一個好的選擇，但是目前還停留在“有可能”的階段，尚未形成明確的政策，電廠的專業問題還是需要細膩解決。