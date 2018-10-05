姚文智：柯文哲兩岸一家親後面是共圓中國夢

姚文智。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月5日電（記者 鄭羿菲）民進黨台北市長候選人姚文智5日在台北市中正萬華區的龍山寺前廣場舉辦第二場千人後援會成立大會，姚文智痛批，4年前我們支持無黨籍台北市長柯文哲，相信柯能實現我們的價值，但在中國打壓台灣的事件中，柯卻連一句批評中國的重話都沒有，他才發覺兩岸一家親就是用無色的包裝，接受中國共產黨慢慢一步步打開台灣門戶。



第二場場千人後援會成立造勢晚會，民進黨中正萬華區提名的四名市議員候選人也都到場，包括現任市議員周威佑、劉耀仁、顏聖冠，及新人、前民進黨發言人吳沛憶。“行政院長”賴清德也到場力挺姚文智，而現場約有千位民眾參加，一見賴清德到場，個個爭相要與賴握手，也拿起手機不斷拍照。



姚文智致詞時表示，台灣面臨很大的挑戰，我們內部要繼續進步，但在國際外交上，我們為了要實現台灣主權獨立自主、要與世界各國共同站在一起，我們遇到中國非常大的壓力，這2年來中國無所不用其極的打壓台灣，從要求國際航空公司把台北要改成中國台北，到蔡英文在85度C喝咖啡，中國用整個集團的力量讓這家公司乖乖說出他們的通關密語“兩岸一家親”，這些事情都讓台灣人民非常憤慨。



姚文智說，但是有一個人非常奇怪，最近他整理了柯文哲在兩岸事件上的發言，他真的很奇怪。他細數，包括318太陽花學運反服貿，非政府組織(NGO)工作者、前民進黨黨工李明哲被中國收押，藝人周子瑜被要求道歉，巴拿馬斷交，布吉納法索斷交，薩爾瓦多斷交，這些事情都讓台灣人非常憤慨，柯文哲卻都沒有譴責中國，僅輕輕地說不智、不意外、嘆息。



姚文智指出，他才發覺柯文哲早就將兩岸一家親當成是他心中的思想，兩岸一家親的後面就是共圓中國夢，兩岸一家親就是共產黨從九二共識一路以來改變講法的說詞，接受兩岸一家親就是接受通關密語就是用無色的包裝，接受中國共產黨慢慢一步步打開台灣門戶。如果這次選舉保不住台北市，繼續讓柯文哲當台北市長，台北市將很快像其他國際航空公司一樣，變成中國台北。