綠議員與姚文智批柯P兩岸政策有輕重

左起周威佑、劉耀仁、姚文智、顏聖冠、吳沛憶、黃承國。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月6日電（記者 鄭羿菲）民進黨台北市長候選人姚文智5日在台北市中正萬華區的龍山寺前廣場舉辦第二場千人後援會成立大會，有別於姚文智今晚致詞時強烈批評無黨籍台北市長柯文哲的兩岸態度，此次4位民進黨中正萬華區市議員候選人中，只有劉耀仁、周威佑提及柯的兩岸態度，且都只是點到為止，與姚的砲火隆隆反差極大。



第二場場千人後援會成立造勢晚會，民進黨中正萬華區提名的四名市議員候選人也都到場，包括現任市議員周威佑、劉耀仁、顏聖冠，及新人、前民進黨發言人吳沛憶。“行政院長”賴清德則擔綱壓軸演說。造勢晚會現場雖號稱2000人參加，但現場僅擺設1000張塑膠椅，且還有許多空位，若加上站在旁邊看熱鬧的民眾，差不多有千人到場。



台北市萬華區龍山寺從“黨外”開始就是民進黨地盤，周威佑、劉耀仁、顏聖冠及吳沛憶等4人致詞時，多提及1986年為了爭取解嚴在龍山寺發起的“519綠色行動”，盼民眾記起當年爭取民主自由的精神，在年底支持民進黨。



劉耀仁致詞時表示，做一個市長要有願景、願聽民眾的聲音，同時做市長也要有勇敢向中國說no，柯文哲做不到、丁守中也不敢，就只有姚文智敢，為了台北市的尊嚴他絕對能做到底，現在滿滿的低民調都是假消息、假新聞，倒數50天請大家一起投票投給姚文智。



周威佑也說，柯文哲在他眼中就是藍綠牆頭草，4年前競選時柯說自己是墨綠，選上後為了自己的政治利益卻可以說兩岸一家親，且柯也說崇拜蔣經國、毛澤東等威權統治者，這個人的內心深處就是個威權崇拜者，實在讓他看不下去，拜託大家在年底用選票唾棄柯文哲，全力替姚文智拉票。