黃光國：史觀偏頗　如何彰顯正義？

台灣大學心理學系教授黃光國 （中評社資料圖） 中評社香港10月8日電（特約作者 黃光國）今（2018）年八月，爭議長達三十年的“歷史課綱之爭”，終於宣告落幕，一個徹底“去中國化”的高中歷史課綱就從此定案。在這場長期的爭議中，人們可以很清楚地看出：所謂“課綱之爭”，根本不是要釐清歷史真相，也不是以“學術性”的討論，而是要確立台灣人民的“國家認同”；不管反對的一方舉出多少具體的歷史根據，提出多少有力的論述，甚至多次號召群眾，走上街頭，執政黨仍然不顧一切，強行通過這份課綱，希望把我們下一代的青少年，改造成蔡英文心目中的“天然獨”世代。這個世代的歷史觀，將會呈現出什樣的特色？執政者選擇性的“轉型正義”會把台灣帶向何方？



偏頗的歷史觀



不久之前，“立法委員”高金素梅曾經在“立法院”提出一場有關“台灣之塔”的質詢。中秋假期，我到琉球旅遊，刻意安排去參觀“台灣之塔”，發現其碑文的內容很能夠說明：獨派意識形態所要塑造的歷史觀。“和平祈念公園”位於琉球南端，是二次大戰時美軍登陸之處，也是太平洋戰爭最後的決戰場。公園內有一佔地六百坪的“韓國人慰靈塔”，公園東北角的“靈域區”，設有日本32府縣的“慰靈塔”，紀念來自日本各地的戰歿人員，每一座塔佔地約兩百坪。其中最為獨特的是“台灣之塔”，佔地僅有二十三坪，署名“總統蔡英文”，還有一塊碑文：



為悼念二次大戰中獻身沙場的台灣戰士，我們建立“台灣之塔”，在此摩文人之丘，台灣戰士崇高志節，埋沒七十年無以彰顯，殊感哀傷。日台兩地有志之士募集善款加以援建，使世世代代、可資憑弔。當年日台戰士皆為同胞，生死與共，榮辱同擔。來自台灣英勇參戰二十多萬人中，三萬人戰歿，一萬五千人失蹤。無論時代如何變遷、族群國家如何分隔，凡犧牲一己性命守護他人之義舉、不應被後世遺忘。為了回報戰時受到台灣各方恩澤、土地由沖繩翼友會提供，期盼成為親善交流橋樑，鞏固日台的恩義連結。



祈禱台灣戰歿犧牲者靈魂都能安息！也希望來訪朋友們，體認前人深刻情誼，持續予以發揚光大！

