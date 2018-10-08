網評：美加墨新貿易協議：或有三個“變”

中國網評：美加墨新貿易協議：或有三個“變”（圖片來源：網絡） 中評社北京10月8日電／歷經近1個月的連續高強度談判與交鋒，美國和加拿大於9月30日最後時刻達成經貿一致。早在8月24日，美、墨已經初步達成雙邊貿易協議。

這意味著，美墨加完成NAFTA升級談判，正式達成新貿易協議（USMCA）。根據三方國內法律程序，USMCA最快將於60天後簽署。



協議文本發表後，特朗普炫耀稱，美國達成了“史無前例”最重要的貿易協議，獲得一場重要經貿勝利。



達成了什麼？



從新協議內容看，美國成為最大贏家，實現了所謂的“公平、對等”、“讓美獲益”貿易。



強調“公平性”。新協議要求75%的汽車零部件由三方生產，40%－45%的零部件由時薪不低於16美元的工人生產。在貨物貿易准入問題上，美國也獲得了巨大新機遇。USTR認為，這些使美國農民、工人和企業獲得了重要的“公平競爭”機會。



凸顯“高標準”。在數字貿易、知識產權保護、金融服務業等方面，協議體現了高於TPP和原NAFTA的標準。美國稱之為“21世紀新貿易規則”。



樹立“新規矩”。與其他協議不同，USMCA包括了國有企業、貨幣操縱、與非市場經濟及國家經濟關係等內容，意在保護美國利益，規範他國具體貿易實踐。



怎麼達成的？



自2017年8月起，美墨加進行了13個月的漫長談判，經歷7輪三邊談判、多輪雙邊談判。在美國實力強大，墨加“勢”弱的背景下，各方博弈與妥協，最終達成USMCA。



美國不斷施壓、一直主導談判進程。競選期間，特朗普就認為NAFTA加劇美國貿易逆差，剝奪製造業就業崗位，讓美國利益受損，必須進行修訂。執政後，特朗普把重談NAFTA作為最重要的貿易優先議程。開啟談判後，美國抓住墨加依賴美國市場的“軟肋”，以退出NAFTA相威脅，揮舞鋼鋁、汽車關稅“大棒”，不斷施壓、迫使墨加做出妥協。



墨加做出實質讓步。談判陷入僵局後，墨西哥率先妥協，表示願意與美國進行雙邊談判。隨後，在汽車原產地原則、日落條款、勞工標準等核心問題全面退讓，並於8月底就和美國達成初步協議。面對此情形，加拿大措手不及，不得不被動加入，在美墨達成協議內容基礎上，與美國進行談判。不僅幾乎全盤接受了美墨協議成果，還在乳製品、禽肉等農產品市場准入做出讓步妥協。



美國不僅會揮舞“大棒”，也會給小“胡蘿蔔”。今年7月，面對三方談判陷入僵局，美國轉向“雙邊”、與墨加分別談判，各個擊破，分化對手。面對加拿大要求保留NAFTA第19章，墨西哥要求延長“日落條款”、保留農產品零關稅等要求，美國適度做出讓步。也承諾對墨加兩國每年各260萬輛汽車免除“232”汽車關稅。美國好像做出“妥協”，實際只是維持原有現狀，沒有什麼損失就得到了想要的結果。



有什麼影響？



國際經貿秩序或生“變”。特朗普執政以來，多次揚言退出WTO，實則是以“退”為進，推動“讓美獲益”的WTO新一輪改革。9月26日，美日歐達成共識，要在WTO框架下推動電子貿易和補貼政策的諸邊談判。而USMCA號稱“21世紀高標準”的貿易規則，美國或繼續以其為標準，加快推動諸邊貿易談判，拉“小圈子”，先談成後再讓其他國家加入，以“諸邊”談判帶動“多邊”改革，掌握新一輪國際經貿規則的主導權。



雙邊經貿合作有“變”。USMCA第32章第10節第4款明確寫出：“任何締約方與非市場經濟國家簽署自由貿易協定後，應允許其他締約方在6個月告知期後終止本協定並以新協定取代。”美國意在約束墨加兩國，不要和非市場經濟國家簽署貿易協定。未來，該條款很可能被推廣於，美國和日本、歐盟及其他貿易夥伴的雙邊談判。排他性條款將進一步鞏固以美國為主導的國際雙邊貿易體系，將廣大新興市場和發展中國排除在外。這條明顯違背WTO宗旨和原則，與經貿全球化和自由化不符。



中國面臨的美國經貿壓力也在“變”。7月美歐達成原則性共識，貿易止戰轉和；9月美韓正式簽署升級版FTA，美日也宣布開啟雙邊貿易談判。當USMCA達成後，美國或可以集中主要精力對華經貿施壓。《華盛頓郵報》也預測稱，中國成為USMCA的最大輸家，特朗普或將“火力”全部對准中國。中國面臨美方更大壓力。需要早做謀劃，積極應對。



（來源：中國網）