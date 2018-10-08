網評：美國揚言海上封鎖俄羅斯 有怎樣的考量

中評社北京10月8日電／網評：美國揚言海上封鎖俄羅斯，有怎樣的政治經濟考量？



來源：中國網 作者：鄭潔嵐 上海外國語大學俄羅斯東歐中亞學院



近日，據《華盛頓觀察家報》報道，美國內政部長瑞安·津克聲稱，美國憑借強大的海軍實力，在必要時可對俄羅斯的能源出口進行海上封鎖，以阻止其在中東獲得像在歐洲那樣的能源供應控制權。



對於此番言論，俄方官員和專家均表達了震驚和憤怒。封鎖海上交通往往是在“熱戰”或持續衝突中才會用到的手段，且按照國際法相關規定，這必須得到聯合國授權。因此，封鎖俄海上交通線，這事實上意味著宣戰。



美國高官究竟何出此言？這背後又有著怎樣的政治經濟雙重考量？



政治方面，自2014年克里米亞公投加入俄羅斯以來，俄美兩國關係已幾乎降至冰點，甚至可以說陷入了持久、時而甚至白熱化的“新冷戰”之中。儘管特朗普被普遍認為是“親俄派”，但在美國國內各方勢力的壓力下，特朗普政府對俄羅斯的制裁依然是步步緊逼，不斷加大力度。



儘管美國對俄羅斯進行了一輪又一輪的經濟制裁，使俄羅斯經濟持續低迷。然而由於俄美之間本身經濟往來並不十分密切，憑借強大的自給自足能力和與中國等國的經濟聯繫，俄羅斯依然能挺住，並沒有打算向西方讓步。但美高官“扼住俄羅斯能源出口”的威脅可以說是“祭出殺器”。俄羅斯產業結構單一，經濟來源嚴重依賴石油和天然氣出口，無法實現能源出口會是致命打擊。



曠日持久的敘利亞戰爭也是美俄地緣政治較量的重要著眼點。當前，敘利亞政府軍在俄羅斯不惜代價的全力支持下已收複了阿勒頗等戰略要地，僅剩下伊德利蔔省等地的“收官之戰”。俄羅斯還決定向敘利亞提供S－300防空導彈系統，以幫助敘利亞政府軍推進戰果。在如今的關鍵時間節點，美方出此威脅性言論可以說是在敘利亞局勢有利於敘政府軍這一背景下對俄羅斯氣勢上的打擊。

