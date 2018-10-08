社評：蓬佩奧訪華　中美關係警報會否解除？

蓬佩奧 中評社香港10月8日電（評論員 彭念）就在美國副總統彭斯發表一篇言辭激烈、惡意滿滿的對華“攻擊檄文”後，美國國務卿蓬佩奧卻突然到訪北京。處於風口浪尖的中美關係一時間變得“撲朔迷離”。蓬佩奧為何會選擇在中美“激戰正酣”的關鍵時刻來華訪問？有什麼目的？是否會解除中美關係的“警報”？



在回答這些重要問題之前，有必要考察蓬佩奧此次亞洲之行的其他目的地。根據目前已經公開的消息，蓬佩奧在訪華之前相繼訪問了日本、朝鮮和韓國，討論的主要議題是朝鮮問題。訪日期間，日本首相安倍晉三表示，日本願與美方就朝鮮核導問題及朝鮮綁架日本人等問題進行磋商。而蓬佩奧表示，日美應保持一致，並應就相關問題保持緊密合作。很明顯，蓬佩奧訪日的最主要目的就是鞏固美日在朝鮮問題上的共同立場，增加美國對朝鮮施加的壓力。



離開日本之後，蓬佩奧去了朝鮮。訪朝期間，蓬佩奧的最主要任務當然是積極籌備第二次“特金會”，以確保這次高層會晤能夠如期順利舉行。除此之外，通過持續的高層互訪維繫美朝官方接觸，鼓勵朝鮮做出更具實質性的承諾和舉動，也是蓬佩奧此訪的重要目的。如果蓬佩奧能夠得到朝鮮的積極回應，尤其是在棄核路線圖和時間表上取得進展，則蓬佩奥将不虚此行。



不過，正如諸多分析人士所擔心的，朝鮮不會輕易在棄核路線圖和時間表鬆口。即便如此，只要朝鮮依然願意維持與美國的官方接觸，並舉行首腦會晤，則蓬佩奧也不虛此行。畢竟，在中期選舉之前能夠維持與朝鮮的接觸，穩定住朝鮮半島局勢，就是特朗普的最大勝利。



訪問完朝鮮之後，蓬佩奧趕赴韓國繼續商討朝鮮問題。毫無疑問，與訪日一樣，美國依然希望尋求鞏固與韓國在朝鮮問題上的統一立場，以夯實美日韓在朝鮮問題上的統一戰線。尤其是在韓國通過舉行韓朝首腦會晤顯著提升韓國在朝鮮半島問題上的影響力之時，美國更需要協調與韓國的對朝政策，以確保雙方能在朝鮮問題上同步同調。

