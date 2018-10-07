黃金周境外移動支付“60後”群體增幅顯著

中評社香港10月7日電／黃金周進入尾聲，7日，阿里巴巴旗下支付寶發佈了今年十一黃金周中國遊客境外消費相關數據。數據顯示，黃金周出境遊的中國遊客在境外消費時運用移動支付更加頻繁。其中“60後”群體數量增幅最為明顯。



新華社報道，根據支付寶統計數據，今年黃金周境外使用移動支付消費的各個群體中，“60後”使用人數增長超過九成，增速位列首位。支付寶方面認為這意味著，越來越多在國內逐漸養手機支付習慣的中老年人開始習慣在出境時選擇手機付款。



來自市場調研機構尼爾森的一份調研數據顯示，90%的受訪中國遊客都表示，如果在能用手機付錢的地方，他們會更樂意選擇用手機付錢，方便、省錢、安全等都是用戶青睞手機付款的主要原因。



支付寶國際事業部總監陳嘉軼表示，十一前夕，支付寶公佈了40個‘不帶錢包’出境遊地標，包括了全球最熱門的十大機場、十大商圈、十大奧特萊斯購物村和十大唐人街。黃金周期間這些地方支付寶使用人次平均增長了十幾倍。“中國遊客已經越來越習慣於在國外移動支付消費。可以說中國遊客把移動支付帶到了全球。”陳嘉軼說。



此外，這份數據還顯示，今年黃金周期間，英國比斯特購物村、日本大阪道頓崛商圈、澳大利亞悉尼國際機場的移動支付增長率位列前三位，分別增長了90倍、70倍和55倍。中國遊客群體中“70後”“80後”境外出遊人均消費的增幅最高，都達到了35%左右；以福州為代表的二線城市消費者境外人均移動支付消費額增速較快。