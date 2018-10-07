大華網路報：美中較勁升高　台灣避免惹火上身

中評社香港10月7日電／美國“副總統”彭斯日前強烈譴責中國大陸干涉內政和選舉，並為台灣遭到打壓抱屈；在此同時，外媒又傳出美國計劃在十一月展開大規模軍演，派遣軍艦和戰機通過南海與台灣海峽，執行航行自由任務。這些動作固然還不能斷言美國已經準備發起全面對抗，但至少已經顯示美國的強硬態度；預料中國大陸在貿易戰方面，未來或許會稍作讓步，但在事關國家領土主權的台灣問題上，絕對不會妥協；值此敏感時刻，台灣當然要審慎行事，才能避免惹火上身。



大華網路報今天發表社評說，彭斯日前抨擊中國大陸透過政治、經濟、軍事、政治宣傳等手段，影響並干預美國的政策與選舉；他不但指責中國大陸挖走台灣三個拉丁美洲“友邦”，嚴重破壞兩岸穩定，還盛讚“台灣落實民主體制，為所有中國人提供更好的路”。



特朗普上任以來，美國政府官員批評中國大陸已經是司空見慣，從國防部長到國務卿都曾多次放話，但層級提高到副總統，內容又如此直白，確實罕見。這顯然反映美中之間的摩擦，已經從貿易擴大到政治、軍事、國際等各個領域，雙方緊張關係在短期內緩解的可能性，自然也就越來越低。



社評說，值得注意的是，除了彭斯主動把台灣問題拿上桌面，CNN還引述美國國防官員指出，美軍太平洋艦隊正草擬機密計劃，準備下月在南海和台灣海峽附近，進行一個星期的密集軍演，展示美軍在國際水域自由航行權，以及美國有能力迅速在多個前線因應敵方威脅。



表面看來，美中較勁日益升高，似乎對“聯美抗中”的台灣有利；但認真探討，其實未必盡然。美國前亞太助卿羅素就認為，目前特朗普政府對中國大陸，採取非常好戰態度，幾近冷戰調性，令人擔憂美中關係緊張加劇，也“會讓台灣的日子不好過”；美國許多學者也都有類似的看法。



為什麼美中對抗升級對台灣未必是好事？道理十分簡單。



第一、美國遏制“中國崛起”固然是長期的政策，但雙方對抗有其限度，台灣的重要性也會遞減；對美國來講，台灣只是具有利用價值的的籌碼，而非不可或缺的核心利益。