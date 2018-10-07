中國央行年內第四次降準　釋放超萬億元

中評社北京10月7日電／中國人民銀行7日決定下調部分金融機構人民幣存款準備金率1個百分點，市場將迎來年內第四次降準。專家表示，本次降準仍屬於定向調控和對衝操作，貨幣政策取向沒有改變。此舉能夠進一步優化商業銀行和金融市場的流動性結構，引導金融機構加大支持小微企業、民營企業和創新型企業的力度。



人民銀行決定，自10月15日起，下調大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率1個百分點。降準所釋放的部分資金用於償還10月15日到期的約4500億元中期借貸便利（MLF），這部分MLF當日不再續做。除去此部分，降準還可再釋放增量資金約7500億元。



新華社報道，專家表示，此前1月、4月、7月央行已經執行了三次降準，此次將是年內第四次降準。平安證券首席經濟學家張明認為，這次降準的目的在於優化商業銀行和金融機構的流動性結構，通過降低中小企業的融資成本來支持實體經濟發展。



“降準置換MLF不僅可降低銀行融資成本，還能優化期限結構，使金融機構獲得穩定的長期資金，進而降低實體經濟融資成本。”中國社科院金融所銀行研究室主任曾剛說。



其實，這是年內第二次定向降準置換中期借貸便利。中國東方資產管理公司首席經濟學家吳慶表示，目前市場上的MLF較多，降準置換MLF符合市場預期。未來，央行或將繼續採取MLF等工具及時預調微調流動性。



中國民生銀行首席研究員溫彬表示，本次降準1個百分點，釋放資金1.2萬億元，其中釋放增量資金約7500億元。但降準不改貨幣政策穩健基調，旨在進一步降低實體經濟融資成本。

