大法官提名通過　美國社會撕裂加劇

中評社香港10月7日電／儘管遭受性騷擾、酗酒、黨派政治等重重質疑，佈雷特·卡瓦諾仍然於6日得償所願，驚險通過了美國國會參議院的投票表決，出任聯邦最高法院大法官。



新華社報道，分析人士指出，雖然卡瓦諾在投票中以50票贊成、48票反對的微弱優勢過關，但這一結果的副作用卻是美國政界共和、民主兩黨和社會中保守、自由兩派的鬥爭愈演愈烈，社會撕裂不斷加劇，政治公信力不斷喪失。



驚險獲勝



當天針對卡瓦諾提名的投票幾乎完全以黨派劃分立場。51名共和黨籍參議員中除一人棄權、一人缺席外全部投贊成票，而49名民主黨議員中除一人外全部投反對票。



卡瓦諾的提名過程可謂一波三折。前任大法官安東尼·肯尼迪6月底宣佈將退休，美國總統特朗普隨即提名卡瓦諾接任。從履歷上看，現年53歲的卡瓦諾似乎是完美人選，他從耶魯大學法學院獲得法學博士學位，曾擔任肯尼迪大法官的助理，並從2006年開始擔任哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院法官。然而，其保守的政治立場也讓部分民眾質疑他的公正性。



上個月，3名女性實名指控卡瓦諾曾在高中和大學期間對她們進行性騷擾甚至性侵，卡瓦諾的同學也稱他頻繁酗酒，這進一步加劇了圍繞卡瓦諾的爭議。卡瓦諾堅決否認這些指控，稱這些是“經過計算和協調的政治打擊”。當事雙方在一場近9個小時的國會聽證會上進行了辯論。



鋻於這些爭議，多名溫和派共和黨參議員均表示對卡瓦諾懷有疑慮，迫使共和黨一再推遲對他提名的投票，並同意聯邦調查局進行“補充背景調查”。



聯邦調查局3日晚完成調查並提交了報告。在閱讀報告後，相關共和黨參議員同意支持卡瓦諾，而不少民主黨參議員則對調查表示不滿。



爭議持續



雖然卡瓦諾已成為美國最高法院大法官，但圍繞他的爭議仍在持續。就在最高法院舉行卡瓦諾就職儀式的同時，上千名抗議者集結在華盛頓的最高法院外，手持標語，高喊口號，反對卡瓦諾擔任大法官。