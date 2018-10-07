日ODA在伊拉克援建煉油設備項目年內將啟動

中評社香港10月7日電／共同社6日獲悉，在伊拉克數一數二巨大油田區所處的南部巴士拉省，利用日本政府開發援助（ODA）的煉油廠設備新建項目將於年內正式啟動，日元貸款總額預計超過3000億日元（約合人民幣181億元）。訪日的伊拉克國營南部煉油公司（SRC）幹部接受共同社採訪時透露了上述消息。



兩國政府2012年就該項目達成協議，但因極端組織“伊斯蘭國”（IS）抬頭等而陷入停滯。日本希望援助生產石油製品的煉油項目，支持伊拉克重建。該公司幹部Husam Weli表示已為最快12月實施的招標做好準備，稱“預計2019年動工”。



伊拉克在2017年底宣佈完成掃蕩IS的作戰。但北部最大的煉油廠被IS破壞，其它煉油廠也日漸老化。雖然伊拉克是全球名列前茅的產油國，但卻持續進口汽油等石油製品。



該項目協議達成於駐伊美軍撤退的第二年。日本已提供約420億日元貸款。Weli今年9月下旬為考察預定參加項目招標的多家日企而訪日。他透露稱，日本近期將提供追加部分，“最終日元貸款總額將超過3000億日元”。



截至2016年度末，日本政府已批准向伊拉克提供累計約6890億日元貸款，加上本次新建項目的貸款，預計將超過1萬億日元。因IS的勢力抬頭，ODA被迫陷入實際停止狀態，或不得不更改計劃。



伊拉克今年5月舉行了宣佈完成掃蕩IS後的首次大選，持續推進組建新政府的工作。Weli表示：“直接關係到提高汽油自給率的本次項目備受期待，感謝日本對重建給予的援助。”