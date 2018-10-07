至9月末中國外匯儲備規模30870億美元

中評社北京10月7日電／中國人民銀行7日公佈數據，截至2018年9月末，中國外匯儲備規模為30870億美元，較8月末下降227億美元，降幅為0.7%。



新華社報道，國家外匯管理局新聞發言人王春英表示，美元指數與8月末基本持平，主要非美元貨幣匯率有漲有跌，主要國家債券價格小幅下跌。“匯率折算和資產價格變動等因素綜合作用，外匯儲備規模小幅下降。”



“美聯儲加息對債券市場的影響比較明顯，美國國債收益率上行較快，美國5年期國債收益率在近期也突破了3%，而10年期國債收益率在過去一段時間內都維持在3%以上。”中國金融期貨交易所衍生品研究院首席經濟學家趙慶明說，債券資產在各國外匯儲備中的佔比都比較大，美聯儲加息帶動了全球債券價格下跌，也影響了中國外匯儲備規模的資產重估。



此外，日元匯率出現貶值，幅度超過2%，這使得中國外匯儲備資產中的日元資產縮水。趙慶明估計，受日元貶值的影響，中國外匯儲備賬面減少了100億美元左右。



“如果美聯儲繼續加息，美債收益率仍有持續上漲的可能，全球債券價格也可能繼續受到影響，中國外匯儲備資產仍可能會出現賬面損失。”中國金融四十人論壇高級研究員管濤說。



管濤表示，這些都是賬面上的損失，對中國外匯儲備資產的實際價值沒有影響，除非“現在變賣這些貶值的資產，讓賬面損失變成實際損失”。



王春英表示，展望未來，雖然外部環境仍面臨較大不確定性，但中國經濟有較強的適應能力和抵禦外部風險能力，穩健的基本面將繼續為外匯市場平穩運行提供堅實的基礎。“國內外因素綜合作用，中國外匯儲備規模有望在波動中保持穩定。”