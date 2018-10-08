劉德海：中美競爭台灣選邊站　成過河卒子

劉德海。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月8日電（記者 黃筱筠）面對中美貿易戰持續導致雙方關係緊張，台灣政治大學外交學系教授劉德海接受中評社訪問指出，中美兩個強國競爭，絕對不能只跟一邊好，跟另一邊不好，那就會居於劣勢，成為過河卒子。印度、日本都積極修補中國關係，台灣應該要務實看待兩岸關係。



劉德海，美國亞利桑那大學東亞研究所博士、美國伊利諾大學東亞研究所碩士，學術專長為國際關係、比較外交政策、東北亞國際關係。目前也是韓國研究學會理事長。



劉德海說，中國崛起，需要中國的國家總是要尊重一下中國。他舉例說，澳洲日前與中國關係不好，觀光客以及學生一減少澳洲就嚇到，“現在中國是大國，是誰需要誰？不可能要人家經濟，又要罵人”。



劉德海坦言，目前兩岸關係不是太好，美國在軍事上又一再喊價，台海戰事是有可能發生，美國若要一再挑釁，“中國搞不好就打一下，倒楣也是台灣”，“兩個大象打架，台灣是一個小兔子可能被採死，台灣是中、美都得罪不起”。



他指出，印度、日本都在積極修補中國關係，台灣應該要務實看待兩岸關係，日本採取中美兩邊押注政策，與中美都維持良好關係。



劉德海日前到澳洲做研究，他觀察到，澳洲之前想要玩中國，但最後就是發現玩不起，經貿是約三成都是來自中國，澳洲教育經費收入，有3百多億澳幣佔是來自中國學生，佔了澳洲教育收入一半。澳洲的外籍生，有接近六成是中國學生，這還沒算到觀光客損失，澳洲敢搞中國？最後就是不敢，因為澳洲需要經濟。



劉德海對中評社表示，美國、中國競爭，但現在中國脫貧速度很快，購買力增強，美國不買，中國可以賣給別人，非洲也可以賣。中資你也不要，那便宜的東西就沒有了，你就買貴的。只要中歐簽訂自由貿易協定（FTA），中歐若各自使用貨幣，就是歐盟以及人民幣，不採用美金計價，那美國就差不多就沒戲唱了。



他強調，中國現在與第三世界國家、東南亞國家都用人民幣交易，日本電動汽車方面也跟著中國系統一致，日本與中國的電動車就有合作，但中國也和德國談合作，中國跟各家合作，不是單一國家。

