劉德海：中日關係改善　日本對台灣會低調

劉德海。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月8日電（記者 黃筱筠）日本首相安倍晉三10月將可能訪問中國，中日關係改善。台灣政治大學外交學系教授劉德海接受中評社訪問指出，中日關係改善，對台灣來說不是太好的事情。因台灣和中國大陸關係不好，兩岸關係現為零和關係，那中日關係改善，對台灣就不利，日本對台灣事務會趨於低調。



劉德海，美國亞利桑那大學東亞研究所博士、美國伊利諾大學東亞研究所碩士，學術專長為國際關係、比較外交政策、東北亞國際關係。目前也是韓國研究學會理事長。



他表示，日本對台灣事情都非常低調，因為日本急著要拉攏與中國關係。美國對台灣高調，是美國要與中國談判，美國是故意的，邦交國與台灣斷交，美國還罵斷交的邦交國，“我們也不能選擇”。美國與中國關係不好，若搞急了，美軍在台海若真的軍演，就算中國不跟著軍演，“也可以讓教廷與台灣斷交”。



劉德海對中評社分析，美國副總統彭斯講話這麼高調，是因彭斯接下來要去日本，美方要逼日本簽署自由貿易協定（FTA）。美國總統特朗普最壞打算就是中國方面貿易沒了，那現在就是要趕快搞定日本。



對於中美貿易戰，劉德海表示，最好狀況是特朗普在美期中選舉前談好，但是若期中選舉前，中美貿易戰無法有結果，中美雙方拖下去就可能很久。若特朗普期中選舉輸了，中美貿易戰可能拖更久；若期中選舉特朗普贏了，中美會面對嚴肅，因特朗普可能連任總統。



但劉德海說，目前觀察起來中美貿易戰達成協議可能性越來越低，但還是有機會，美國國務卿蓬佩奧將到訪中國，搞不好就會解決，這樣狀況是對美國選舉最有利。美國現在把情勢搞得這麼緊張，就是要逼迫中國。



對於美方提到很快可能會有特朗普與朝鮮領導人金正恩的二次會面，劉德海說，金正恩目前只要撤除長程飛彈應可對美國有交代，因為長程飛彈對美方威脅最大，所以朝鮮是否完全棄核，美方可能也不會要求百分之百。



但他表示，朝鮮若只有撤除長程飛彈，這是日本最擔心的事情。朝鮮若只是長程飛彈撤除，那短、中程飛彈威脅的就是日本。而日本積極與中國修好關係，也希望透過中國拉攏朝鮮關係，這也是中日關係中，中國的籌碼。

