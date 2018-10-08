統派齊聚慶光輝十月　盼發出支持統一大聲音

“唐韻合唱團”演唱“長江之歌”和“我愛你，中國”兩首歌曲。（統盟提供） 中評社台北10月8日電（記者 張嘉文）為慶祝“光輝十月”，傳承十月中國歷史記憶，“中國統一聯盟”6日在北市主辦“台灣各界慶祝光輝十月”活動，全台各統派都到齊。統盟主席戚嘉林表示，媒體報道美國準備於11月在台灣海峽舉行軍事演習，值此兩岸關係嚴峻之際，呼籲民進黨政府不要低估大陸的決心，不要將大陸的民族感情逼到絕境，我們應發出支持統一的大聲音，不要使大陸民意對和平統一絕望而誤判情勢。



慶祝活動包括新黨主席郁慕明、勞動黨主席吳榮元、中華統一促進黨總裁張安樂、夏潮聯合會會長莫那能、海峽兩岸和平統一促進會會長郭俊次、台灣地區政治受難人互助會會長林燿呈、中國新洪門黨主席蔡龍紳、社團法人台灣史研究會理事長紀欣、中華產經文教科技交流協會理事長簡漢生、中華兩岸和平發展聯合會會長潘朝陽、中國和平統一黨主席張茂鈺、統盟歷任前主席紀欣、陳欽銘、王津平、前副主席王曉波，現任第一副主席李尚賢及統盟顧問吳澍培，和各地盟員近三百五十人齊聚一堂。



戚嘉林致詞時表示，十月濃縮我們近代中國的光榮歷史，10月1日新民主主義革命成功中共建政、10日武昌起義推翻滿清建立民國、25日台灣光復重返祖國懷抱，這些發生在10月的重大歷史事件，分別開啟了各個的新時代，是兩岸的共同歷史記憶。



戚嘉林說，但因為特殊的歷史原因，我們社會不但“去光輝十月”，民進黨政府甚至強勢修改高中歷史課綱，將“中國史”納入“東亞史”，從根刨除下一代對祖國的認同，其為“台獨”舖路奠基之心，可說司馬昭之心，路人皆知。民進黨以推動“歷史轉型正義”為名，將“中國史”納入“東亞史”振振有詞，那為何台灣史不納入東亞史？依邏輯推論，課綱修改後剩下來僅存的台灣史，不就是未來宣佈“台灣獨立建國”後的“台灣國史”嗎？ 因為下一步就是“國名”、“國旗“、“國歌”，故不就是離下一步完成法理“台獨”只有一步之遙嗎？



戚嘉林指出，齊聚一堂紀念“光輝十月”，就是以具體行動推動真正的“歷史轉型正義”，恢復兩岸的共同歷史記憶，不信青史盡成灰，不信東風喚不回。



吳榮元致詞時表示，光輝十月的三大節日，包括十一紀念新民主主義革命成立新中国人民政府，雙十紀念辛亥革命缔造“中華民國”，以及1025紀念対日抗戰勝利台灣重歸中國的光復，這三個歷史節點都是開創新時代標誌著重大历史进程的里程碑，是我們中華民族共同的歷史記憶和文化資產。



一、台灣光復是中華民族從屈辱走向自強的里程碑。二、辛亥革命和新民主主義革命是中華民族自救自強發揚愛國主義的歷史性選擇。三、說明了台灣與中國的關係具有不可切割的歷史紐帶和兩岸同屬一中的法理定位。面對當前統獨鬥爭的新情勢，紀念中華民族光輝的十月更具有現實的意義，這三大節點正是反獨鬥爭最有理最有力的憑據。



郁慕明致詞時表示，每年只有中國統一聯盟擧辦慶祝光輝十月活動，很高興每年都在此聚會。2018、2020選舉是統派趁勢而起的機會，惟在當前情勢下，從日前美國副總統的談話來看，美國的國力正在下滑，中國的國力不斷提升，更是我們有所作為的好時機。郁慕明表示，今年的選舉，一定要贏過民進黨，讓大家能夠更聽到統派的聲音。