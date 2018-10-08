美國台海軍演？吳斯懷：為增加戰略迴旋空間

吳斯懷臉書評論美方十一月可能在台海軍演的目的。（取自吳斯懷臉書） 中評社台北10月8日電（記者 張嘉文）針對CNN報道美國太平洋艦隊正草擬計劃，準備下月在南海和台海附近區域進行為期一周的軍演。陸軍退役中將、八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷在臉書發文表示，美方真正目的是美中貿易戰僵持不下，要另闢戰場增加戰略迴旋空間。美國很清楚中國大陸一定會將這些演習視為挑釁，一旦中方作出回應挑戰美軍部隊，對特朗普政府而言將具有相當政治意涵，貿易戰也可能增加若干談判空間，當然也會牽動台海的穩定。



吳斯懷認為，美國對抗中國的戰略大棋盤上，台灣，真的只是一顆棋子。蔡英文“親美日抗中”的戰略思維，在安倍轉向“日中友好”後，台灣只能被牢牢綁在特朗普的棋盤上，繼續充當美國抗中的棋子，但隨時可能成為棄子。



特朗普面對美中衝突，刻意跑到台海叫陣，把台灣推上戰場，就像當年的日俄戰爭肆無忌憚地把中國的土地當戰場，現在特朗普更以激怒習近平的方式把台灣逼上火線最前沿。蔡英文一定要想清楚，特朗普放了把火後，如果台海真正有事，美國會派兵保護台灣嗎？



吳斯懷提到，中美對立升高的態勢，已從貿易戰外溢為政治、外交與軍事領域的摩擦；中美軍艦才在南海發生不安全的近距離相遇事件，擦槍走火機率大增，危機一觸即發。雖然美軍機艦已經多次在南海區域實施自由航行，甚至航母通過台灣海峽，但刻意在中國附近，從前門到後院進行具有高度針對性的軍事操演，仍然值得關注。



吳斯懷說，大陸自六月下旬以後，就不再機艦繞台了，是否考慮避開台灣選舉的敏感時刻？我們不得而知。但現在美國要來一場軍演，恐怕也是想要再逼出對岸的繞台機群與艦隊，錯綜複雜的兩強爭霸，爾虞我詐的形勢，要看北京會不會上當？



吳斯懷指出，美國持續在南海和台灣問題上“不斷挑戰中國”。南海和台灣涉及中國的核心利益，一旦出現重大戰略對撞，中國不可能讓步也無法妥協。中美在軍事上可能會出現一些小衝突，但雙方都不希望發生全面軍事衝突，應會加以克制，不致於導致全面性軍事對峙。但美國的鷹派“持續加強對中國施壓”又增加許多變數。



而美中關係惡化的跡象是，中國取消與美國的安全會談，中國海軍司令沈金龍突然取消與美國海軍軍令部長理察森會面。美國國防部長馬提斯也取消預定10月中旬的北京之行。美國國務院9月20日對中央軍委裝備發展部實施制裁，理由是中國採購蘇愷Su-35戰機與S-400地對空飛彈系統，違反美國對俄羅斯的制裁。中國也拒絕美國海軍的兩棲攻擊艦黃蜂號10月訪問香港的申請。