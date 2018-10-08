中評關注：觀塘換深澳　強颱撲向鄭文燦

苦於民調落後的陳學聖，除了聲援環保團體，誓言保護藻礁決心，也公開要求與鄭文燦公開辯論。（照片：陳學聖競選團隊提供） 中評社桃園10月8日電（記者 黃文杰）“環保署”環評大會今（8日）下午將再度審查中油觀塘第三天然氣接收站（簡稱三接）環境影響差異分析案，“行政院長”賴清德5日在“立法”院答詢提出“拿深澳換三接”力挺觀塘案，“觀塘換深澳”被政治解讀，無疑是想替新北蘇貞昌解套，但換成桃園鄭文燦要面對，“政治強颱”撲向鄭文燦。



中油觀塘案備受關注，在於觀音新屋（觀新）地區有千年藻礁，需要妥善保護，桃園在地聯盟理事長潘忠政多年來奔走，“觀新藻礁”成為桃園環保生態最重要話題，從上一次桃園市長選舉，延燒到這次2018選舉。



賴清德多次公開表態，希望該案環評能夠儘快通過，以配合2025非核家園規劃之能源配比，順利趕上供氣時程。賴清德日前更在“立法院”表示，若中油觀塘案環評能通過並順利興建，“政院”就能同意“經濟部”重新評估深澳電廠停止興建的可能性。



“觀塘換深澳”政策，仍需要等今天環評大會討論，不過國民黨桃園市長候選人陳學聖已經抓到機會，除了利用“立院”總質詢當面問賴清德，今天下午也會到“環保署”，力挺桃園在地聯盟，更公開邀請對手鄭文燦，針對“觀塘”議題公開辯論。



桃園市府也因應可能的“政治強颱”，做好防颱準備。



市府新聞處長張惇涵提出七點回應，強調勿將大潭電廠第三接受站議題泛政治化，若環評不過則應放棄，環評即使通過也應以生態保育角度來審查工程。



鄭文燦陣營也回擊：“三接是在馬英九時代，因應核四停建所做出的重大決策，鄭文燦當選後，時任“經濟部長”鄧振中還特別拜會市府盼支持。文中也不忘批評國民黨桃園市長候選人陳學聖不見反對，換了位子，就換了腦袋，明顯立場前後不一”。



潘忠政在個人臉書寫道，“桃園市政府又發佈這種自我感覺良好、自己換了位置換腦袋，卻反而說別人換了位置換了腦袋的新聞稿，非常可悲亦可憐”、“觀新藻礁、大堀溪口北岸藻礁、大潭藻礁之間的關係絕對不是移花接木，不要放煙霧彈打迷糊仗”、“我直接對號入座，說鄭文燦背信忘義的就是我，有種告我，不然開聽證會來釐清也歡迎”。



陳學聖6日直指“鄭文燦為了選舉可以背信忘義”，是標準的“政客”，沒想到一場選舉就讓鄭文燦原形畢露，只是盲目的聽從“中央”，完全沒有中心思想，不知鄭文燦將自己定位在“英雄”、“狗熊”還是“梟雄”。



陳學聖陣營也抨擊，賴清德不惜犧牲千年的觀塘藻礁生態，將深澳電廠與觀塘藻礁混為一談，也在製造新北市民及桃園環團的對立，將錯誤的能源政策推給新北市民跟環團，讓人民在這兩者之間做出選擇，巧妙的替民進黨解套，為錯誤的能源政策背書，根本不是一個有擔當的政府，鄭文燦口口聲聲說要超越對立，現今聽來也格外刺耳。



這次“政治強颱”撲向鄭文燦，看似危機重重，不過鄭陣營對於任何敏感性或殺傷力議題，向來有全套因應對策，就看未來颱風的路線與暴風半徑，對桃園市長選舉影響。