中評關注：中美競爭　蔡政府低調防外交鬆動

巴拉圭總統阿布鐸夫婦到台灣訪問，吳釗燮親自接機。（照片：“外交部”提供） 中評社台北10月8日電（記者 黃筱筠）日前傳出美國可能在台灣海峽舉行軍演，對此傳言，蔡政府非常低調，不只府高層不願回應，連有些“立委”都只說並非證實消息不願意回答，而面對美國副總統彭斯力挺台灣並痛批中國，府方除了感謝美國力挺台灣外，並未對中國口出惡言，反而是提到對中國大陸善意不變。蔡政府對於美方再度打出“台灣牌”謹慎以對，畢竟中美從貿易戰延伸到軍事緊張，台灣若強烈表態，可能會有誤判狀況，結果很可能就是“邦交國”再度鬆動。



對於美軍再度打出“台灣牌”，還傳出可能在台海軍演，蔡政府不敢隨意應對。擔心再度表態挺美，很可能台灣“邦交國”再度斷交。“外交部長”吳釗燮接受中央社專訪強調，台灣剩下的17個”邦交國”，關係都穩定，但中美之間關係繼續僵持下去，台灣很容易因美國態度，讓“邦交國”產生危機。



台灣“邦交國”之一的帛琉之前在航空公司改名、以及觀光客等方面力挺台灣，但卻有消息報道，帛琉眾議院議長安薩賓（Sabino Anastacio）認為，與中國大陸建交，一切都有可能，甚至可能不到兩年。



連曾力挺台灣的帛琉內部都有這樣消息傳出，可見中國觀光客減少，對於帛琉是有影響，才會有議長接受訪問提到這個可能性。



另外，蔡英文8月訪問“友邦”巴拉圭，當時有曾傳出因中美貿易競爭關係，中國若向巴拉圭買黃豆，巴拉圭與台灣的邦交關係也岌岌可危。這次巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）與“第一夫人”席凡娜（Silvana Lopez Moreira de Abdo）應邀於7日至11日率團訪台，並參加雙十慶典。“外交部長”吳釗燮高規格到機場接機，展現為了積極鞏固巴拉圭邦交關係。

