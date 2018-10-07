貿易談判遭美方否定　安倍“樂觀”解釋

中評社香港10月7日電／共同社報道，圍繞日美首腦達成協議的啟動貿易談判一事，雙方的不同意圖迅速顯現。像是在否定日本首相安倍晉三的樂觀論調一般，美國高官明確表示該磋商就自由貿易協定（FTA）談判，並放話稱將迫使日本實施超出預想的市場開放。難以預測的“特朗普外交”使得不安情緒在日本國內農戶中蔓延。



▽顏面盡失



“美國長期以來一直保護著日本。”美國農業部長珀杜當地時間4日在要求日本開放農業市場時，意味深長地點中日本的“要害”。作為對日本安全保障做出貢獻的回報，美方要求獲得超過日歐經濟夥伴關係協定（EPA）的成果。採用威逼手段的“強制外交”顯露端倪。



美國副總統彭斯在演講中特意提及草稿中沒有寫到的“FTA”，對開展談判表明積極態度。為強調與覆蓋全面的FTA不同而搬出“貨物貿易協定”（TAG）這一生僻詞語進行說明的日本政府因此顏面盡失。



日本同意啟動談判的目的在於規避美國考慮對汽車加征的關稅。安倍認為獲得了美國總統特朗普有關凍結關稅的承諾，但美國政府接二兩三做出似乎要毀約的發言，特朗普的承諾在多大程度上值得信賴令人懷疑。



▽犧牲農業



“原本因為上週首腦會談的結果而感到放心。現在又開始擔心了。”在岩手縣從事肉牛養殖的男性難掩困惑。美國對日出口農產品總額在2017年達119億美元，牛肉為主要產品。若按美國要求下調關稅，難免將對日本國內產地造成打擊。



農業相關人士認為政府一直為增加汽車等工業品出口而採取同意下調關稅等犧牲農業的做法，對此抱有根深蒂固的不滿情緒。自民黨在農林水產政策方面具有影響力的“農水族議員”對美國高官的發言表示憤怒，稱“想說別開玩笑了，雙方首腦明明通過文件做了決定的”。鑑於明年即將舉行參院選舉，當下也是相關議員希望避免招來農戶反感以致失去選票的時期。



若屈服於美國的要求，歐盟及其他跨太平洋夥伴關係協定（TPP）參加國想必也會要求日本做出同樣的讓步。日本農業或將難免陷入無法挽救的不利局面。



▽躲避批評



日本政府的說明一開始就顯露出試圖躲避來自患有“FTA過敏症”（貿易消息人士語）的農業相關者批判的姿態。根據世界貿易組織（WTO）的規則，即使在TPP承諾的範圍內，若不締結FTA，就不允許採取調低關稅、僅優待美國的措施。



日本政府內部也出現批評意見，經濟部門的幹部稱：“（同意與美國啟動的貿易談判）任誰看都是FTA。這是很牽強的掩飾。”也有意見認為，安倍在5月的國會答辯中稱此次談判前的部長級貿易磋商“既不是FTA談判也不是預備性磋商”的發言產生了影響。



日美貿易談判將在明年初正式啟動。對於甚至不惜發動貿易戰的特朗普政府，談判中的“常識”很有可能不會起效，這無疑將是一場關係到安倍政權沉浮的艱難談判。