央行定向降準1個百分點置換中期借貸便利

中評社北京10月7日電／中國人民銀行7日決定，從10月15日起，下調部分金融機構人民幣存款準備金率1個百分點，當日到期的中期借貸便利（MLF）不再續做，引導金融機構繼續加大對小微企業、民營企業及創新型企業支持力度。



人民銀行表示，為進一步支持實體經濟發展，優化商業銀行和金融市場的流動性結構，降低融資成本，引導金融機構繼續加大對小微企業、民營企業及創新型企業支持力度，從2018年10月15日起，下調大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率1個百分點。降準所釋放的部分資金用於償還10月15日到期的約4500億元中期借貸便利，這部分MLF當日不再續做。除去此部分，降準還可再釋放增量資金約7500億元。



人民銀行表示，將繼續實施穩健中性的貨幣政策，不搞大水漫灌，注重定向調控，保持流動性合理充裕，引導貨幣信貸和社會融資規模合理增長，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。



此外，人民銀行稱，本次降準彌補了銀行體系流動性缺口，優化了流動性結構，銀根並沒有放鬆，市場利率是穩定的，廣義貨幣（M2）和社會融資規模增長率與名義GDP增長率基本匹配，是合理適度的，不會形成人民幣匯率貶值壓力。