黃敏惠競選總部成立　馬英九吳敦義同台相挺

中評社台北10月7日電／國民黨嘉義市長參選人黃敏惠競選總部今晚舉行成立大會，前“總統”馬英九、國民黨主席吳敦義籲請鄉親支持黃敏惠，讓嘉義市再度從綠地變藍天，市民可以恢復以往的光榮感。



中央社報道，黃敏惠競選總部成立大會晚上在嘉義市立體育場前停車場舉行，除馬英九、吳敦義外，前“副總統”蕭萬長、前國民黨主席吳伯雄，以及“立委”曾銘宗、蔣萬安等國民黨老、中、青三代齊聚一堂；支持者將現場擠得水洩不通，並奮力揮動旗幟高喊黃敏惠當選。



馬英九特別贈送交趾陶“勇馬”予黃敏惠，祝福“馬到成功”，他肯定黃敏惠過去兩屆嘉義市長的政績，包括失業率低，觀光業成長，以及致力推動國際管樂節等，為嘉義市打下關鍵基礎。



馬英九表示，823水災嘉義市沒有淹水，主要是黃敏惠擔任市長時，建議中央疏濬八掌溪和牛稠溪，嘉義市才能擺脫淹水惡夢。



吳敦義表示，嘉義市長涂醒哲施政才3年多，讓嘉義產業變“慘”，這幾年嘉義飯店沒人住、遊客也不來，市民生活最有感，反觀黃敏惠過去兩屆市長政績，經濟不斷創高峰，遊客人數持續增加，市民應該感觸良多，希望民眾要繼續支持腳踏實地的黃敏惠。



黃敏惠細數過去擔任嘉義市長政績，與市民共創經濟高峰，她說，現在是嘉義市的關鍵時刻，沒有本錢再退步，嘉義需要真正做事的人，自己過去執政經驗經得起考驗，不論招商、拚觀光、辦活動，都讓嘉義充滿活力，讓嘉義人抬得起頭。



黃敏惠表示，嘉義要進步，最重要的是“錢財流進來、人才留下來”，未來要打造嘉義市成為“台灣西部新都心”，吸引鄰近縣市消費人口到嘉義市，讓嘉義市變成台灣西部最有希望的新都心。