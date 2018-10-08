中評關注：無黨大咖串連　柯家軍浮現

無黨籍彰化縣長候選人黃文玲、柯文哲父母柯承發與何瑞英、台南市長候選人林義豐等人齊聚一堂，高喊白色力量結盟。（照片：黃文玲競選總部提供） 中評社台中10月8日電（記者 林谷隆）無黨籍彰化縣長候選人黃文玲7日舉行競選總部成立大會，出席的政治人物，除了黃文玲父親、前彰化縣長黃石城，還有台北市長柯文哲的父母柯承發與何瑞英、台中柯系色彩濃厚的前“立委”紀國棟也全程參與，連外號“虧雞福來爹”的台南市長候選人林義豐也跑來相挺。這些無黨籍縣市長選將齊聚一堂，當著柯P父母面前高喊“白色力量結盟”，宛如宣示柯家軍已成軍。



與“白色力量”結盟的無黨籍彰化縣長參選人黃文玲，位在彰化市中山路二段的競選總部30舉行成立大會，除柯文哲的父母柯承發與何瑞英外，無黨籍台南市長候選人林義豐更成為神秘嘉賓，一致推崇黃文玲是適合的彰化縣長人選，現場湧進上千名支持者，場面相當熱鬧，情緒沸騰。



柯文哲的雙親原本就是力挺黃文玲，先前就曾經來到彰化陪同黃登記參選彰化縣長，7日更是一大早就專程從新竹趕來彰化，參加黃文玲競選總部成立大會。柯媽何瑞英在記者面前不斷稱讚黃文玲“她很乖啊，我要認她做女兒”黃文玲當場擁抱柯爸、柯媽。黃父、前彰化縣長黃石城一旁，也跟著笑呵呵。



何瑞英還說，她本來就是支持黃文玲，“我兒子很忙，是我自己要來的。”被問到是否代表柯文哲來相挺黃文玲，柯媽說“我代表他來也可以，因為我兒子的意思也是這樣。”



無黨籍台南市長候選人林義豐也提到，她很欣賞黃文玲，也認同她主張的白色力量結盟，用彰化來改變台灣。他呼籲選民將藍綠放兩邊，因為分藍綠會綁手結腳，唯有無黨籍能放手去做。



黃文玲也說，很高興請來年輕人的“新寵物”來彰化幫她站台，除了藍綠，中間力量要站出來，她主張白色力量結盟，將彰化、新竹、台南、嘉義等白色力量結合起來，一起來改變台灣。



無黨籍的柯文哲在2018台北市長選舉中，面對藍綠夾殺，還是穩居民調最高，柯陣營也利用高人氣，推出“柯P認同卡”獲得全台近50位參選者簽署，積極在全台灣串連。



縣市長部分，柯文哲除了自己拼台北市長連任，還與民國黨主席、新竹縣長候選人徐欣瑩與無黨籍彰化縣長候選人黃文玲都建立同盟關係，如果接下來連高人氣的“虧雞福來爹”的台南市長候選人林義豐都加入柯陣營，年底選舉“柯家軍”竟已經儼然成形，成為台灣政壇一股不容小覷的勢力。



“柯家軍”不只在全台縣市長選舉中，積極插旗，也成為柯文哲拼台北市長連任的外部奧援。例如出版《屠殺》一書的作者伊森．葛特曼，質疑柯文哲介入器官移植爭議，黃文玲5日就前往葛特曼下塌飯店外表達抗議，批評葛特曼意圖影響選舉，並送“曲棍球”及“茶葉蛋”要求他吞球，並請他“滾蛋”。