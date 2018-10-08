劉信利語中語：美在台海軍演　產業界恐慌

前台南安平工業區廠商協進會理事長劉信利。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南10月8日電（記者 趙家麟）中美貿易戰從關稅戰延伸到軍事，近日傳出11月美軍可能在台海軍演的消息，前台南安平工業區廠商協進會理事長劉信利7日接受中評社訪問表示，美若要在台海軍演，只會帶來兩岸關係的危機與恐慌，對誰也沒有好處。他呼籲蔡政府要冷靜思考帶領台灣走對的方向。



劉信利創耿利集團，經營生產P.P.打包帶、打包機，產品拓展大陸與東南亞市場，歷任台南市兩岸經濟文化交流協會理事長。



CNN報道，美國海軍正草擬一份機密提案，計劃在11月“秀肌肉”，派遣軍艦通過南海及台灣海峽，以警告中國大陸，表明美國準備好嚇阻和對抗中方的軍事行動；因美國與台灣11月都有選舉，敏感時機也引發外界高度關切，消息一出，立即衝擊亞洲股市表現。



劉信利表示，產業界與兩岸經貿往來的業者，都高度重視這項消費息，雖然美國五角大廈迄今並沒有評論或證實，台灣的“國防部”也稱“毫無所悉”，但是，日前美、中兩國軍艦在南海以41米近距驚險接觸後，中美兩強在台海、南海的較勁，已令人不安。



劉信利指出，美國若真要在台海軍演，他可以直接了當的說“對台灣一點幫助也沒有！”在兩岸之間，最不需要的就是軍事，最重要的則是經濟。



他指出，兩岸現在並沒有緊張的軍事對峙、衝突發生，“今天又不是大陸已經要對台灣動武了，美軍出現在台灣海峽搞軍演，只會帶來兩岸關係更大的危機與恐懼感！”他認為，蔡政府要審慎思考的是“美軍在台海軍演，台灣究竟能得到什麼？是困擾比較多吧！”從事兩岸經貿往來的產業與商界，都非常憂心這件事的後續發展。



劉信利表示，11月，美國若在台海軍演，軍演結束後，美軍拍拍屁股走了，留下的將下更緊繃的兩岸關係，這對台灣整體的經濟與產業發展，利弊得失之間，他要語重心長的呼籲蔡政府，應該冷靜想想台灣正確的方向到底在哪裡！



他說，近日看到有美國調查作家葛特曼對台北市長柯文哲有關器官移植問題提出指控，現在又傳出美國可能11月在台海軍演的消息；他 認為，給人的印象都是有人想借外力影響台灣選舉，這些動作都只會製造負面觀感而已。