財政部：以更積極的財政政策護航中國經濟

中評社北京10月7日電／今年以來，面對複雜多變的國內外形勢，中國經濟總體保持穩中向好態勢，但也面臨不少困難和挑戰。



保持中國經濟列車行穩致遠，一個重要前提是營造穩定可預期的宏觀環境。當前，積極的財政政策如何更加積極？減稅降費如何讓企業有更多獲得感？針對社會關切的熱點問題，財政部部長劉昆接受了新華社記者採訪。



積極財政政策不是“大水漫灌”式的強刺激



面對經濟下行壓力，中央已經明確，積極的財政政策要更加積極。



劉昆說，從執行情況看，今年積極財政政策的效應除了表現在大力減稅降費，還有加快債券發行和提速預算執行，確保地方政府加快資金使用，儘快發揮效益。



數據顯示，截至9月26日，地方政府新增一般債券已完成全年計劃的91.8%，新增專項債券已完成全年計劃的85%；前8個月全國財政支出完成預算的67%，9月份進度繼續加快。



劉昆說，積極的財政政策更加積極，絕不是要搞“大水漫灌”式的強刺激，而是要提高政策的前瞻性、靈活性、有效性，在擴大內需和結構調整上發揮更大作用，推動經濟高質量發展。下一步，積極的財政政策將從4方面繼續發力：



——加力減負。全面落實已出台的減稅降費政策，同時抓緊研究更大規模的減稅、更加明顯的降費措施，真正讓企業輕裝上陣、放手發展。



——補齊短板。大力支持中央確定的重大項目建設，加強經濟社會發展的薄弱環節。



——促進消費。推動完善有利於提高居民消費能力的收入分配製度，深入研究論證個人所得稅專項附加扣除方案等政策，增加居民收入，激發居民消費潛力。



——節用裕民。政府要過“緊日子”，把省下的錢用於保障民生支出，用在老百姓身上，讓人民過上好日子。

