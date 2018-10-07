蓬佩奧說美朝就儘早再次舉行領導人會晤達共識

中評社北京10月7日電／據韓國總統府青瓦台７日消息，當天到訪韓國的美國國務卿蓬佩奧向韓國總統文在寅表示，他在訪問朝鮮期間與朝方就儘早舉行美朝第二次領導人會晤達成共識。



新華社報道，青瓦台國民溝通首席秘書尹永燦對媒體說，蓬佩奧當天訪問朝鮮，並與朝鮮最高領導人金正恩會面，隨後到訪韓國。文在寅當晚在青瓦台會見蓬佩奧，蓬佩奧向文在寅介紹了訪朝情況。



據青瓦台披露，蓬佩奧積極評價當天對朝鮮的訪問，認為美朝雙方開展了富有成效的對話。他說，雖然要做的事情還很多，但這次朝鮮之行可以說又朝著目標跨出了一步。



蓬佩奧表示，他與金正恩就儘早舉行美朝第二次領導人會晤達成共識。美朝雙方還討論了朝鮮即將採取的無核化措施、美國政府派團參觀棄核過程及美方對應舉措等問題。雙方還決定組建磋商團，儘早就無核化進程及美朝領導人會晤日程等事宜展開磋商。



文在寅表示，希望第二次美朝領導人會晤能夠成功舉行，期待蓬佩奧訪朝以及美朝領導人會晤能為半島無核化及和平進程取得不可逆且決定性的進展帶來契機。他表示，韓國將為推動美朝相關對話竭盡全力。



蓬佩奧６日抵達日本開始東亞之行，先後訪問日本、朝鮮、韓國和中國。分析人士認為，蓬佩奧這次訪朝意在尋求彌合美朝分歧，為醞釀中的美朝領導人第二次會晤“打前站”。