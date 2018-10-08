快評：美國恐嚇大陸 台灣恐懼生存

中評社快評/針對日前傳出美軍可能在台海南海軍演、中美貿易戰從關稅戰延伸到軍事，前台南安平工業區廠商協進會理事長劉信利接受中評社訪問時表示，台灣產業界與兩岸經貿往來的業者，都高度重視這項消息。他說，美若要在台海軍演，對台灣一點幫助都沒有！在兩岸之間，最不需要的就是軍事，最重要的則是經濟；美國若在台海軍演，只會帶來兩岸關係的危機與恐慌，對誰也沒有好處，呼籲蔡政府要冷靜思考帶領台灣走對的方向。



我們相信，這是台灣不少人的心聲和感受。



我們認為，美國最近釋出的種種訊息，包括副總統彭斯的講話及美媒報導美軍正草擬計劃、準備下月在南海和台海附近區域軍演等，都表明美國在升高中美緊張關係，甚至是對中國的一種恐嚇。這是否只是一種策略運用，有多大程度會轉化為實際行動，有待觀察，但相信大陸會做好必要的準備，因應各種挑戰。



對於台灣來說，面對美國對“台灣牌”的升級運用，面對來自美國的空前“支持”，多數民眾感受到的不是高興，不是感到更加安全，更不會覺得經濟發展更有前景。相反，台灣多數民眾感受到的是憂慮、緊張、恐懼和無奈；美軍在台海的出現，不會讓台灣感到更加安全，反而擔心引發兩岸更大的危機，直接影響台灣的生存發生。



面對中美博弈，台灣社會普遍呼籲蔡政府要冷靜以對。



我們注意到，蔡政府也意識到事關重大，并可能隱藏重大危機，所以迄今為止的姿態仍屬低調，未來如何發展及角色扮演有待觀察。

