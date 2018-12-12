中評智庫：韓國對釣魚島爭端的認知有何啟示

在釣魚島問題上，韓國雖然不是當事國但卻處於非常微妙的地位。 中評社香港12月12日電／廈門大學南海研究院博士後郝會娟在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊11月號發表專文《韓國對釣魚島爭端的認知、影響及對中國的啟示》。作者指出，從韓國外交政策上來看，對釣魚島問題，可以用七個字來概括“政治上恪守中立”。而韓國學界認為釣魚島爭端的演變，不僅關乎韓國的安全，而且其經驗教訓也是韓國維護獨（竹）島主權的寶貴借鑒。所以韓國學界對釣魚島問題的研究主要與獨（竹）島問題、海洋法以及東北亞安全問題相結合。從韓國學界對釣魚島問題研究的專著和文獻來看，韓國學界對釣魚島問題傾向支持中國。大多數韓國學者認為中國在釣魚島問題上，尤其是從國際法方面來講，處於弱勢。對中國的釣魚島政策評價也持保留態度。文章內容如下：



韓國並非釣魚島爭端的當事國，但是中日釣魚島爭端和韓日獨（竹）島〔1〕爭端都是在相似的歷史背景下產生的問題，具有很大的共性。從地緣上來講，中日兩國對韓國都具有重要的意義，另外在釣魚島爭端中美國因素也佔有一定的影響，所以韓國對釣魚島爭端一直高度關注。韓國在釣魚島問題上的立場在一定程度上會影響整個東北亞地區國家關係和地區局勢。所以我們也應該關注和把握韓國在該問題上的觀點和立場以及外交政策，在釣魚島問題上力爭得到韓國的支持，對於爭取我國在中日釣魚島爭端上取得優勢，營造有利於我國的周邊環境具有重要意義。同時，我們也可以吸取韓國處理獨（竹）島問題的經驗和教訓，更好地解決釣魚島問題。



一、韓國政府對釣魚島爭端的立場



韓國政府對釣魚島爭端問題基本上保持中立並帶有迴避的色彩。例如2010年10月4日，在比利時舉辦的第8屆亞歐首腦會議上，出席布魯塞爾亞歐首腦會議的菅直人在韓日首腦會談中主動談到了釣魚島問題，就此，李明博表示：“我認為，日本和中國之間的紛爭是關係到東北亞和平的問題。很高興看到兩國正在為和平解決這一問題做出努力。”韓國政府相關人士表示：“這個問題很敏感，甚至不知道該用‘尖閣列島’還是‘釣魚島’。韓國政府不好具體談及這個問題。”青瓦台相關人士發言稱：“在東北亞問題上，韓國要起到應有的作用。這不僅是我們的想法，也是日本和中國的想法。目前正在考慮介入到何種程度。”〔2〕李明博政府很明顯地對釣魚島爭端的回答採取中立迴避的態度，其政府人士的發言也表明，韓國對這一問題比較關注，應當起到應有的作用。朴槿惠政府時期正值中日因釣魚島問題矛盾深化時期，韓國政府非常謹慎地應對這一問題，繼續恪守中立，而且這一時期，韓國政府的主要課題是“東北亞和平合作構想”，對釣魚島問題爭取不得罪中日任何一方。希望中日兩國和平解決釣魚島爭端。文在寅政府成立以來，主要推行平衡外交術，積極修復中韓關係。文在寅政府有意將歷史問題同應對朝核威脅、加強韓日合作“脫鉤”處理，不再把解決慰安婦等歷史問題作為改善兩國關係的前提條件，鼓勵兩國加強交流溝通。〔3〕文在寅政府推出“新北方政策”，加強同周邊國家合作。儘量避免涉及釣魚島問題，力促中日韓三國合作。