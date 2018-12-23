中評智庫：一國兩制是改革開放第一槓桿

國家主席習近平在京會見港澳各界慶祝改革開放40周年訪問團 中評社香港12月23日電/北京航空航天大學高研院/法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊12月號發表專文《“一國兩制”是改革開放的第一槓桿——評習近平總書記港澳發展新思路講話》。作者表示：國家主席習近平在京會見港澳各界慶祝改革開放40周年訪問團，對港澳在國家改革開放中的獨特貢獻及其可持續性作出了高度肯定及具有戰略性的未來規劃。這表明，新時代“一國兩制”有了更加明確的國家理性自覺，有了通過國家戰略及港澳實踐推動“兩制”向“一國”回溯性建構與認同的基本共識。這意味著“一國兩制”作為改革開放第一槓桿的作用將繼續得到發揮，與新時代民族復興事業繼續保持同步調。但是，“以國家為中心”的“一國兩制”觀念與實踐，對港澳社會是機遇和挑戰並存，需要港澳社會聚焦思考如何在國家發展的新週期中發揮自身比較優勢，持續做出獨特貢獻，完成“一國兩制”在其初期發展中未能充分完成的歷史使命。文章內容如下：



在中國現代化的長期歷史中，“一國兩制”本身就是中國全面現代化與國際化之開放戰略的有機組成部分，而且是其中最具活力的前沿性和槓桿性部分。港澳作為“一國兩制”的主要試驗田，在改革開放40年中實現了自身與國家的“雙贏發展”。2018年11月12日，國家主席習近平在京會見港澳各界慶祝改革開放40周年訪問團，對港澳在國家改革開放中的獨特貢獻及其可持續性作出了高度肯定及具有戰略性的未來規劃。



“一國兩制”在某種程度上是中國改革開放的“第一槓桿”，這一槓桿作用如何推陳出新，繼往開來，持續做出貢獻，與習近平之新時代主題產生新的互動與共贏，是對中央管治與香港自治的持續性提問和考驗。而習近平總書記在未來展望中明確提出了“以國家為中心”的港澳發展新思路“四大目標”：第一，更加積極主動助力國家全面開放；第二，更加積極主動融入國家發展大局；第三，更加積極主動參與國家治理實踐；第四，更加積極主動促進國際人文交流。這意味著“一國兩制”作為改革開放第一槓桿的作用將繼續得到發揮，與新時代民族復興事業繼續保持同步調。但是，“以國家為中心”的“一國兩制”觀念與實踐，對港澳社會是機遇和挑戰並存，需要港澳社會聚焦思考如何在國家發展的新週期中發揮自身比較優勢，持續做出獨特貢獻，完成“一國兩制”在其初期發展中未能充分完成的歷史使命。



一、初期改革與第一槓桿



在改革開放40年中，“一國兩制”的第一槓桿作用主要體現在：其一，港澳資本構成內地現代化與製造業發展的主要境外資本來源，愛國愛港及愛國愛澳力量的內地投資構成了國家現代化的初期動力；其二，香港為內地企業的上市融資與規範化治理提供技術平台與制度示範，促進了內地企業的規範化和國際化；其三，香港的管理制度，包括土地管理制度、社會管理制度、金融管理制度等，對內地治理現代化的深入發展及體系化起到重要的借鑒與推動作用；其四，香港的民主化與民主治理經驗，包括選舉、普選政改、公民抗命之理解與應對以及關於本土主義的系統治理，對內地政治現代化的知識儲備與經驗錘煉是一個非常難得的試驗田和樣本區；其五，港澳在內地改革開放的相當長時段內充當了國家看世界的“眼鏡”，通過這樣的國際化平台，國家對世界的理解與交往得到持續性的深化。