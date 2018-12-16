中評智庫：選後台灣政局及兩岸關係

韓風吹得民進黨周身徹寒 中評社香港12月16日電/廈門大學台灣研究院民進黨研究中心主任陳先才教授在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊12月號發表專文《“九合一”選舉後台灣政局及兩岸關係前瞻》。作者指出，民進黨在短短的兩年時間裡，就遭遇如坐過山車之民意大震動，原因就在於台灣民心已變。由於綠營重返執政非但沒能立即而有效地解決台灣當前所面臨的重大困境，反而加劇了台灣內部的紛爭、兩岸的對抗以及國際參與的被壓縮。台灣民意也因此發生了重大的轉變，民眾不再衹看顏色不問是非。民進黨的綠色招牌無論多麼本土，但如果無法使台灣脫困，早晚會被民意所拋棄。文章內容如下：



一、九合一選舉與當前台灣民意的走向



地方縣市長選舉在台灣一向被視為是對執政黨執政狀況進行總體檢驗的重要風向球，2018年的九合一選舉更被視為是對民進黨重返執政兩年多總體施政的期中考。民進黨在這次九合一選舉中面臨嚴峻的挑戰，選情前景不容樂觀，對於民進黨而言，輸掉這場九合一選舉已成為定論，無非是大輸、中輸或小輸的問題。民進黨在短短的兩年時間裡，就遭遇如坐過山車之民意大震動，原因就在於台灣民心已變。



（一）蔡英文執政團隊表現不佳，民進黨派系搶奪執政資源，引發了較大的民怨，台灣民心已經生變



首先，蔡上台後執政團隊表現不佳，特別是各項改革政策來回反復，也與民意期待有很大的落差。民進黨重返執政後，雖然打著改革的旗號推進各項施政，企圖希望有一番作為，但由於重返執政的民進黨仍然以意識形態掛帥，以政治清算為目的，以選票算計為最大考量，導致島內反彈較大，藍綠衝突加劇，民怨不斷躥升。



其次，儘管蔡英文上任以來，台灣經濟發展的數字似乎不差，特別是有些經濟數字比馬執政後期有所提高，但在島內政治衝突加劇、兩岸持續緊張的情勢下，台灣民眾仍然看不到經濟發展的前景和希望，綠營當局推行的各項政策也未能立即讓民眾有感，民眾對蔡英文當局拼政治不拼經濟的做法產生越來越大的反感情緒。