中評：中美不對等全面競爭　中國如何應對

中評社香港12月13日電／中國南海研究院助理研究員彭念博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊12月號發表專文《中美不對等全面競爭關係與中國的應對》，作者表示：2018年10月初，美國副總統彭斯的一篇言辭激烈的對華“攻擊檄文”發佈後，國際輿論譁然。不少分析人士將彭斯的演講與邱吉爾的“鐵幕演說”相提並論，並再次使用“新冷戰”來形容當前的中美關係。①本文認為“新冷戰”的提法言過其實。實際上，當前中美關係正處於不對等全面競爭的態勢之中，還未演進到全面對抗的地步。為此，中國應保持戰略定力，有所為而有所不為，妥善應對挑戰，努力擴大合作，從而順利崛起。文章內容如下：



一、“新冷戰”的提法“言過其實”



“新冷戰”是在“冷戰”的基礎上經過加工修飾而創造出來的新名詞，其一方面與“冷戰”相區分，另一方面又繼承了“冷戰”的某些固有特徵。“新冷戰”的核心觀點是兩大國或大國集團為爭奪領導權而展開“生死存亡”的全面對抗或衝突。這一點與“冷戰”期間的美蘇爭霸相似。不過，與“冷戰”強調意識形態和軍事對抗不同，“新冷戰”主要強調經濟領域的對抗。



“新冷戰”的說法確實符合當前中美關係的某些特徵，比如中美在經貿領域的摩擦（目前較為流行的說法是“貿易戰”），但並不完全符合中美關係的現狀。首先，中國尚不具備與美國進行全面對抗的實力。換言之，中國還難以稱之為與美國旗鼓相當的另一“極”②。這與實力相當的美蘇進行“兩強爭霸”存在根本性差異。其次，儘管美國採取遏華戰略，但其並未“置中國於死地”；因此，中美之間的“爭鬥”還沒有到“你死我活”的地步。同時，中國也並沒有意圖與美國爭奪世界霸權，這與蘇聯與美國爭奪世界霸權存在顯著差別。再次，美蘇在冷戰期間“老死不相往來”，而中美則存在密切的經濟政治聯繫（比如美國企業仍在華投資，中美之間仍保持高層接觸）。因此，中美之間既存在競爭，也存在接觸，並非全面對抗。最後，與美蘇在冷戰期間各自組建軍事同盟和劃定勢力範圍不同，中國並沒有與任何國家建立同盟關係，也沒有通過扶植“代理人”來建立勢力範圍來與美國對抗。綜上，目前中美還未進入“新冷戰”③，而是在進行一場不對等的全面競爭。



二、中美不對等全面競爭關係的形成和主要特徵



中美不對等全面競爭關係的形成主要源於以下兩點：中美實力差距的縮小；中美戰略互疑的加深。隨著中國的逐步崛起以及美國的相對衰落，中美實力差距不斷縮小。這一點毋庸置疑，不必贅述。由中美實力變化而引發的爭論就是目前學界和輿論熱議的“修昔底德陷阱”，即守成國和挑戰國圍繞領導權之爭而進行的不可避免的對抗和衝突。儘管如此，中美並不必然陷入“修昔底德陷阱”，其主要原因就在於雙方對彼此意圖的研判。如果雙方均將彼此視為“敵人”，則雙方形成競爭乃至對抗和衝突的概率就越大。反之，如果雙方將彼此視為“朋友”，則雙方或將形成權力共享的合作關係。