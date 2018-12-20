中評：特朗普台海政策下“台獨”風險評估

中評社香港12月20日電／北京聯合大學台灣研究院副研究員郭艷博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊12月號發表專文《特朗普台海政策下的“台獨”風險評估》，作者提出：隨著中美結構性矛盾上升和戰略競爭加劇，特朗普上台後，美國推行某種程度的“台海再平衡”，美台實質性關係得到強化，“台獨”風險隨之升高，但短期尚屬可控。美國短期內仍會把台灣當作一張牌，進可攻退可守。而“台獨”冒險行動，將把美國和平與穩定的利益置於風險之中，因此美國不會完全放任“台獨”勢力挑釁，使中美目前尚屬可控的地緣政治競爭迅速激化和升級為地緣政治對抗。大陸方面需立足底線思維，努力穩定中美關係，共同管控台海風險。文章內容如下：



一、特朗普上台後美國台海政策的調整



近年來，中美關係相對穩定，主要是建立在中美密切的經貿關係、核不擴散和氣候領域的合作、敵對的美俄關係等基礎上，隨著美國國內經濟社會形勢的變化、以“美國優先”為施政總路線的特朗普上台，現在這些積極因素已經發生不同程度的重大變化，嚴重侵蝕中美合作的戰略基礎。當前，關於中美是否進入“新冷戰”狀態或者滑入“修昔底德陷阱”的爭論不絕於耳。不管爭論結果如何，中美戰略競爭態勢升高是不容否認的基本事實，美國國內對於中美關係的重新定位和對華戰略調整也在不斷演進。2017年12月18日特朗普在華盛頓的雷根大廈就其任內首份《美國國家安全戰略報告》提交國會發表講話時宣稱，“美國已經進入競爭的新時代”。《美國國家安全戰略報告》更是明確將中國定性為與俄羅斯比肩的國際秩序的“修正主義者”和美國的“戰略競爭者”。



中美競爭號角的吹響給當前以及未來的中美關係帶來強烈衝擊。儘管美國對華政策目前沒有明確使用“遏制”一詞，但其實際舉措已與遏制無異，包括台灣問題在內的諸多領域成為美國對華遏制的重要工具和途徑，美國的台海政策也隨之有所調整。