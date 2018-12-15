中評智庫：民進黨新系從幕後到前台

中評社香港12月15日電/廈門市台灣學會副會長曾建豐在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊12月號發表專文《民進黨內派系競逐與“蔡賴”關係》。作者表示：民進黨自建黨以來便始終保持“派系共治、動態平衡”的政治生態，黨內核心要角你方唱罷我登場，實際上都與黨內派系此消彼長、興衰存亡密切相關。本文試圖以當前民進黨內主要派系“英系”與“新系”的發展態勢與互動關係，分析“蔡賴體制”中蔡英文與賴清德之間的競合關係。目前看，其黨內呈現“英派為主、新系為輔、各派分贓”的權力與利益分配模式，而其中“英系”與“新系”的互動關係則是整個派系結構的核心與主軸。目前看，政治現實與世態炎涼顯示“英系”已經盛極而衰、危機四伏。而實力坐大成勢的“新系”已經逐漸從幕後走到了前台。文章內容如下：



一、“英系”強勢崛起：基礎不牢、危機四伏



2016年5月，蔡英文上台執政、民進黨捲土重來，黨內派系又一次大規模重新洗牌，所謂的“英系”橫空出世、獨領風騷，實力最強的“新系”進一步擴張勢力、做大做強，“扁系”、“蘇系”、“游系”、“謝系”或重組整合、或世代交替、或快速式微，如“游系”重組整合成為“正國會”；“扁系”與“獨派”結盟成立“喜樂島聯盟”；“謝系”、“蘇系”世代交替、實力衰減；以經營金融業為金主的“綠色友誼連線”和以經營媒體為背景的“三立海派”在黨內自成一派。民進黨內紛繁複雜的派系關係，大致呈現“英派為主、新系為輔、各派分贓”的權力與利益分配模式。



蔡英文本是非典型民進黨人，2008年蔡英文第一次出任黨主席時僅有4年多的黨齡，在黨內自然沒有自己的派系，當時媒體還稱她為“誤入政治叢林的小白兔”。但在此後的十年間，蔡英文雖未公開刻意在黨內拉幫結派、培植親信，但為了鞏固和壯大自己的地位和勢力，她積極利用黨內既有派系間錯綜複雜的關係，搞合縱連橫、玩平衡之術，主要做法就是與黨內最大派系“新系”結盟合作，與其他派系廣結善緣，與主要競爭對手“蘇系”及蘇貞昌纏鬥，爭奪黨內最高領導權及民進黨參與“總統”大選的代表權。在此期間，蔡英文先後三度出任民進黨主席、一度參選新北市長、兩度代表民進黨參選“總統”。在蔡英文擔任黨主席及不斷參與公職選舉的過程中，黨內各派系、社會各界、地方勢力中的一些有心人士便自然而然地向蔡英文靠攏並聚集形成一支嫡系或親信人馬，外界稱之為“英系”。