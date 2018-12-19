中評：台灣青年“忙盲茫”與“斜杠人生”

插圖作者：黃士瑋 中評社香港12月19日電／北京理工大學珠海外國語學院助理教授陳谷鋆博士、廣西師範大學政治與公共管理學院講師王孟筠在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊12月號發表專文《論台灣地區青年的“忙、盲、茫”與“斜杠人生”現象》，作者指出：從2017年開始，“斜杠青年”（即一個人擁有多種全職與兼職工作身份）頻登台灣的各大書店的書籍與雜誌。這不禁讓人好奇，島內青年的思維模式發生了什麼變化？本文通過在台灣的本土觀察，分析台灣青年目前遇到的職業問題與職業心境。第一部分講述台灣青年心中普遍感覺處於“窮忙”的狀態， “窮忙”導致他們根本存不到錢。第二部分分析台灣青年們的三種無奈的心境：“忙碌”、“盲目”、“茫然”，由此勾勒出台灣青年錯誤理解“斜杠人生”、沉浸在“小確幸”的現狀。第三部分是目前內地對台的紅利與補助政策，總結指出內地對台的紅利與補助政策可以為台灣青年在職業規劃上提供另一種選擇。文章內容如下：



從2017年開始，“斜杠青年”（即一個人擁有多種全職與兼職工作身份）頻登台灣的各大書店的書籍與雜誌。這不禁讓人好奇， 島內青年的思維模式發生了什麼變化？本文通過在台灣的本土觀察， 分析台灣青年目前遇到的職業問題與職業心境。第一部分講述台灣青年心中普遍感覺處於“窮忙”的狀態， “窮忙”導致他們根本存不到錢。第二部分分析台灣青年們的三種無奈的心境：“忙碌”、“盲目”、“茫然”，由此勾勒出台灣青年錯誤理解“斜杠人生”、沉浸在“小確幸”的現狀。第三部分是目前內地對台的紅利與補助政策， 總結指出內地對台的紅利與補助政策可以為台灣青年在職業規劃上提供另一種選擇。



一、引言



2018年8月， 台灣雜誌《遠見》以標題《我該不該去大陸》出刊， 撼動了台灣青年的就業心態。其封面以鮮明的數據包括2018年台灣人才在內地的滿意度調查結果， 並就台灣青年分析自身是否適合前往內地工作做出一些指導。在這份調查中， 《遠見》及104諮詢科技合作啟動“2018台灣人才西進滿意度大調查”，回收5383份有效樣本，其中1113份有大陸工作經驗或目前正在大陸工作｛1｝。通過定量問卷分析， 許多台灣民眾前往大陸工作的原因可大致上分為六點：（1）大陸市場廣大， 有成長空間與發揮個人專長的平台（37.2%）；（2）公司要求，到內地短期或長期出差（35%） ；（3）大陸的薪資與福利優於台灣（28.1%）；（4）認為台灣未來的經濟發展不如大陸（28.1%） ；（5）因為年輕，想到大陸接受挑戰，藉此提高個人的職場競爭力（27.9%） ；（6）台灣薪資水平停滯多年（26.6%）｛2｝。由此可以看出， 台灣民眾內心渴望的除了眼前的薪資待遇外， 更關心工作前景與大環境的發展。