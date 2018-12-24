中評論壇：東亞視野下的兩岸關係

與會者合影 中評社香港12月24日電/中評智庫基金會、中國評論通訊社不久前在中評社北京總部會議室舉辦座談會，邀請輔仁大學日本研究中心主任何思慎教授、中國現代國際關係研究院研究員謝郁、中國社會科學院美國研究所外交研究室主任袁征研究員、國台辦海峽兩岸關係研究中心主任仇開明博士、中國社會科學院日本研究所外交研究室主任呂耀東研究員與會。座談會由中國社會科學院研究員王鍵教授主持，與會者從東亞的角度觀察分析，對兩岸關係的現狀與未來發展，各自給出了獨到的見解。中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊12月號以《東亞視野下的兩岸關係》為題，詳細刊登了與會者的發言，文章內容如下：



王鍵：開場白



各位學者好！非常高興今天與大家在中評社共同研討我們關注的熱點問題，今天研討會的題目是“東亞視野下的兩岸關係”，今天也難得邀請到台灣輔仁大學何思慎教授作為對岸嘉賓，參加今天的研討會，兩岸一家，希望大家能夠暢所欲言，提出真知灼見。



今天研討會的重點是在東亞視野下對兩岸關係的觀察。近年來東亞是一個使用率非常高的地域概念，中日韓以及美國等都紛紛成立東亞研究所，或者東亞研究中心，東亞概念已經被廣泛接受。最早提出東亞概念的是日本學者，但明治維新時的日本並沒有東亞概念，當時在日本學者的視野裡，東亞概念的提出，意味著在東亞範圍裡存在著多元文化。



20世紀冷戰時期，東亞從來不是大國戰略競爭的中心，僅是一個“次”戰略中心，但後冷戰時期的東亞，則開始逐漸成為世界的焦點。推動中日關係的機制性改善，堅持中日韓經貿與投資合作，共同推動包括三邊自貿區在內的經濟一體化進程，是塑造東亞繁榮與和平的基本信念。再就是，台灣問題在中日關係、中美關係中的重要性，以及兩岸關係發展對東亞地域的影響等日趨提升。面對當前中美貿易對沖與中日關係改善動態下的台海走勢，兩岸學者更需要擔任起溝通與對話的橋樑作用，為彼此的客觀和理性認識注入正能量。