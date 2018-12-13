陳鴻斌：安倍與實現修憲目標漸行漸遠

中評社北京12月13日電（作者 陳鴻斌）安倍再度贏得自民黨總裁選舉並繼續擔任首相，這是他的最後一個任期了。作為即將成為日本憲政史上在位時間最長的首相，他當然希望能有一些青史留名的“政治遺產”。對安倍來說，這一政治遺產不是別的，只能是修改憲法，這是他從政以來一貫不懈追求的目標。



在上月臨時國會開幕式上發表的“施政演說”中，安倍再次表明了這一姿態，並明確希望能在這次臨時國會上提出自民黨的修憲草案。由於此前幾年雖然使出了渾身解數仍毫無進展，國會憲法審議會完全是徒有其名，根本就沒有認真審議過一次。所以安倍在此前改組內閣之際，也對自民黨的推動修憲團隊人事做了調整，任命其親信下村博文出任推動修憲本部長。



11月3日是日本和平憲法頒布實施70周年，但就在前一天的眾議院預算委員會會議上，國民民主黨的議員對安倍急於實現修憲目標的姿態予以抨擊，認為此事不可操之過急。安倍反唇相譏道：如果各黨不拿出自己的方案，國民怎麼來參與討論呢？要邁開第一步，必須相向而行討論起來。與此同時，新上任的下村則要求自民黨各地方組織成立相應的推動修憲機構，把修憲這把火燒起來。



公明黨代表山口那津男對此明確表示：安倍在修憲問題不宜表現得如此躍躍欲試。在公明黨看來，如果自民黨在修憲問題上採取霸王硬上弓的做法，很可能影響明年的參議院選舉行情。因此，該黨認為此事只能在參議院選舉後再說。對公明黨如此的消極態度，自民黨已準備甩開公明黨，獨自強推修憲。



新官上任三把火。下村臨危授命，當然想不負重托，有所表現，從而推動在國會上與聯合執政的公明黨以及各在野黨就修憲問題開展實質性的討論。於是他於11月9日在TBS電視台的一檔節目中，對在野黨領導人的刻意拖延發飆：“身為國會議員，領取如此高額的俸祿，卻在玩忽職守！”