香江“強”音 永遠回蕩----憶劉迺強先生

時任香港行政會議召集人梁振英2011年6月30日到中評社香港總部接受採訪，傳遞特首參選理念。左三劉迺強先生。 中評社香港12月15日電（作者 王平）有那麼幾年，我聽到最多的電話留言提示就是“我是牛奶強”，不久前我們還通過微信互致中秋問候。如今劉迺強先生辭世，真是頗為感傷。



劉迺強先生在香港絕對是從政歷程奇特的政治人物。他一手推動成立了匯點並擔任匯點創會會長和創會主席，這是香港最資深的泛民政團；後來他又擔任全國政協委員和香港《基本法》港方委員，堪稱是香港少有的能夠“兩邊通吃”、兩邊都有深厚人脈的政治人物。他曾經跟我開玩笑說，現在香港的所謂“民主派”絕大多數只能算是他的“徒子徒孫”。



他曾經動用他在香港政壇積累的豐厚人脈，帶我遍訪香港特區政府的主要司局級官員，以及政黨領袖。不僅訪問了當時擔任發展局局長、如今已是特首的林鄭月娥（我首次見她就留下深刻印象，將她描述為一個“文雅中透出幹練的女性”）；還有政務司唐英年、政制及內地事務局局長林瑞麟、商務及經濟發展局新任局長蘇錦樑、教育局局長孫明揚等；另外他還帶我專訪了一些名人如時任香港中文大學校長劉遵義、香港浸會大學校長吳清輝，還有已經過世的時任民建聯主席馬力，還有對中國的改革開放貢獻巨大的南洋商業銀行董事長莊世平等。莊世平老先生以那樣的地位和對國家從建國到改革開放全過程的巨大貢獻，接受專訪時所穿的一件襯衣，領口竟然已經漿洗破損，露出斑駁，當時令我非常感慨。