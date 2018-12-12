楊毅周：兩岸文化融合發展的機遇和挑戰並存

第四屆中華文化論壇在北京召開（中評社 張爽攝） 中評社北京12月12日電（記者 張爽）中華全國台灣同胞聯誼會副會長、 十三屆全國政協港澳台僑委員會委員楊毅周在第四屆中華文化論壇上表示，如何進一步促進兩岸文化的融合發展，實現兩岸同胞的心靈契合，成為當前兩岸關係的重大課題。當前，兩岸文化融合發展面臨著機遇和挑戰並存。



楊毅周說，兩岸同胞同文同種，兩岸文化同根同源，中華優秀文化是兩岸同胞共同的心靈家園和精神紐帶。儘管隔閡60多年，海峽兩岸走過不了不一樣的道路，在不同的政治經濟社會體制下，兩岸的文化也不可避免地打上了不同的歷史和時代烙印，形成了各自不同的特色。但兩岸中華文化的底色始終沒有被改變，中華文化始終是兩岸文化最重要的、最基本的原素。現在兩岸政治仍處於對立狀態，中華文化就成為兩岸精神上最大的公約數，是推動兩岸關係和平發展，促進兩岸同胞心靈契合、實現祖國完全統一的強大精神動力。習近平總書記在十九大報告明確指出：“我們將推動兩岸同胞共同弘揚中華文化，促進心靈契合”。如何進一步促進兩岸文化的融合發展，實現兩岸同胞的心靈契合，就成為當前兩岸關係的重大課題。當前，兩岸文化融合發展面臨著機遇和挑戰並存。



楊毅周指出，一方面，隨著祖國大陸經濟的快速發展，中國在世界的影響力越來越大。習近平總書記提出的“構建人類命運共同體”、一帶一路的共商共建共享理念等體現中國智慧的全球治理方案也得到了國際社會的普遍認可。中華文化也因此日趨繁榮發展，逐漸走向世界，為兩岸文化融合發展提供了有力的支持和保證，也為台灣的中華文化發展提供了巨大的腹地空間。另一方面，“台獨”分裂勢力在台灣島內竭盡全力地在文化上“去中國化”，已到了荒腔走板、喪心病狂的地步，試圖把台灣文化從根上徹底地切斷與大陸的聯繫，以培養台灣青年人的“天然獨”，對兩岸文化融合發展，兩岸同胞的心靈契合構成嚴重的阻礙。



“因此，現在更需要也更有可能加強兩岸文化的交流與合作，共同發展中華文化。”楊毅周說，正是中華文化在發展兩岸關係中的重要意義，長期以來，大陸各級政府及社會各界對兩岸文化交流高度重視，使兩岸的文化交流成為兩岸交流中最活躍的一部分，取得了積極的成果。但也存在著諸多問題：當前兩岸文化交流普遍呈現不系統、不規則、無規劃現象，具有交流緣起偶發性、交流項目隨意性、交流效果淺層次的特點，許多領域形不成規模，建立不起常態化、機制化聯繫。兩岸文化交流缺乏頂層設計，兩岸的文化交流的現實效應還有待加強。兩岸文化交流合作的現狀與兩岸融合發展的要求是不相稱的。因此中共十九大報告明確提出，要繼續擴大、深化兩岸的文化交流合作。



楊毅周表示，中華文化論壇因應國家文化發展大戰略因應而生，至今已成功舉辦四屆。四年來，兩岸以及港澳、海外的文化學者們每年都匯集北京大學，就如何促進中華文化的繁榮發展提出獻計獻策，提出了許多真知灼見，取得了許多有益的成果，得到了廣泛的認可，影響力越來越大。今天，為了落實十九大精神，發展繁榮中華文化，以反制“文化台獨”的“去中國化”，推動兩岸同胞的心靈契合，有必要以更大規模地、更大力氣地推進兩岸文化交流合作。為此，我們應該提升“中華文化論壇”的層級，使之成為兩岸文化融合發展的國家級大平台。

