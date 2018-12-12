賴立竹看壞蔡、朱選2020　淪為姚、丁？

賴立竹。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園12月12日電（記者 黃文杰）前中國國民黨文宣部副主任賴立竹接受中評社訪問表示，2020大選預估朱立倫代表國民黨、蔡英文代表民進黨，無黨籍台北市長柯文哲還是未放棄參選2020，會成為最大關鍵，因為蔡與朱都是老面孔，民調恐怕拉不上來，處境就像2018台北市長選舉，蔡好比姚文智，朱好比丁守中，就看白綠或白橘合作。國民黨會珍惜韓國瑜的爆發力，韓或許可能被國民黨找去搭檔選正副“總統”，也可能兼國民黨秘書長職務。



賴立竹，中原大學領導學碩士、曾任前國民黨“立委”孫大千助理、國民黨文宣部副主任，後來離開國民黨，在已故親民黨秘書長秦金生鼓勵下，代表親民黨參選首屆桃園市議員選舉落選，2016也選過“立委”落選，目前無黨籍，經常受邀至“年代”等電視台擔任政治評論。



這次桃園市議員選舉，賴立竹簽署“柯P認同卡”，全桃園唯一取得柯正式背書的無黨籍候選人，跟柯P合照大型看板四處林立，不過“柯P外溢”在桃園未發酵，最後未當選。



賴立竹告訴中評社，其實柯P選前要到各縣市幫簽署“柯P認同卡”候選人站台輔選，結果因為韓流發威，藍綠自動歸隊，情勢一度危急，只好留在台北顧好自己市長連任，造成全台簽署“柯P認同卡”候選人大概只有十分之一當選，離開台北愈遠，當選機率更低，連柯P大力相挺、前民國黨主席徐欣瑩最後也未能拿下新竹縣長。



他解釋，如果全台各縣市簽署“柯P認同卡”候選人，這次選舉當選比例增加，會成為柯P拼2020最有力的據點。他就等柯P動向，若仍想問鼎2020，會在桃園幫忙成立柯P桃園後援會，再搭配親民黨宋楚瑜的結盟，白色力量桃園連線。



中評社問，柯文哲曾說6個月後，再問他是否參選2020，是否等韓國瑜就職高雄市長之後，“韓流”威力就會自動遞減？



賴立竹表示，高雄市長當選人韓國瑜跟四年前參選台北市長的柯文哲一樣，基本上不擅長組織戰，當然這次連柯P都見識到，“韓流”發威，可以說是國民黨這次地方選舉大勝，百分之八十歸功於韓流，光桃園市議員選舉就很明顯，韓流讓藍綠自動歸隊，讓無黨及第三勢力瞬間沒有選票，衝擊甚大。



他認為，柯文哲還是不放棄參選2020，目前確實不方便表態，但是絕對會左右2020選情，因為這次台北市長選舉，有太多寶貴經驗給了柯P當參考。

