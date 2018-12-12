社評：保持戰略定力，防止中美關係“失控”

中評社香港12月12日電（作者 彭念）隨著孟晚舟事件的持續發酵，中美關係緊張態勢不斷加劇。這不僅嚴重破壞了G20峰會習特會晤所達成的系列共識，還給中美關係帶來了“失控”風險。在此緊要關頭，中國需保持戰略定力，努力防止中美關係“失控”。



自特朗普上台以來，中美關係就在起起伏伏、動盪不安中煎熬。在這個過程中，中國始終保持強大的戰略定力，避免與美國“攤牌”。但美國並不滿足於此，反而通過各種方式步步緊逼，企圖迫使中國就範。先是貿易戰和美艦“巡航”南海及台灣海峽，緊接著又發生美國逼迫加拿大扣押中國公民孟晚舟的惡性事件。由此可見，美國在施壓中國的道路上越走越遠，並激起中國日益上升的不滿和敵對情緒。



與以往美國在貿易問題、南海問題和台灣問題上“下手”不同，此次美國居然實行長臂管轄，壓迫加拿大逮捕中國公民。這著實讓中國政府和人民憤慨不已。如果說此前的中美紛爭還集中在政府層面，此次孟晚舟事件則表明美國將鬥爭戰場蔓延至民間層面。這不僅使廣大中國人民成為了被攻擊的對象，更使得中美關係的根基--兩國人民友好交往受到嚴重威脅。在這種嚴峻形勢下，中美關係真的面臨“崩盤”和“失控”風險。



毫無疑問，如果中美關係“崩盤”，則受害的不僅是中美兩國，整個世界也會為之買單。正因如此，中國一直保持極度克制，並沒有立即對美國實施報復行動。中國之所以這樣做，其重要原因就在於中國不想看到中美元首在G20峰會上取得的共識被破壞，進而嚴重干擾中美貿易談判及雙邊關係的改善。因此，中國才以顧全大局的胸懷來看待美國的挑釁，以堅定的戰略定力來“化解”美國的卑鄙伎倆。



對此，美國需要有清醒的認識，千萬不能將中國的克制看做屈服，從而做出錯誤的反應，尤其是繼續在孟晚舟事件上“耍橫”。要知道，中國政府在孟晚舟事件上正在承受來自國內外急速上升的各種壓力。比如，中國國內要求反制加拿大及美國的呼聲一浪高過一浪，以至於在華美國高科企業高管層“人心惶惶”。如果美國執意在該事件上繼續做文章，刺激中國，則很有可能激起中國必要的反擊，最終使G20峰會中美元首會晤的成果化為烏有，並將中美關係推入“失控”的軌道上。



所幸，在孟晚舟事件發生後，美國一方面表示此事與中美貿易談判無關，不會影響中美接下來的貿易談判；另一方面美國總統特朗普也在推特上表示，中美貿易談判可能在三個月內結束。如果不能如期達成協議，也可以延長談判時間。此外，還有美國媒體報導稱，特朗普對逮捕孟晚舟並不知情。這些積極資訊的釋放稍後緩解了外界對中美關係再度緊張化的嚴重擔憂，但還遠遠不夠。



美國需要高度重視孟晚舟事件在中國所引起的輿論風暴以及此事對中美關係的巨大破壞效應。當然這只是美國需要做的第一步。只有在這一步走好的前提之下，美國才有可能在該事件上擺正立場。接下來，美國需要放鬆對加拿大的“脅迫”，不要讓加拿大成為美國打擊中國的“犧牲品”。同時，美國應該與中國保持暢通的接觸，有效減少兩國在該事件上的誤解誤判，主動回應中國的合理要求，而不是故意躲避中國的質問，在幕後操縱一切。

