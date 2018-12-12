中評現場：第四屆中華文化論壇於北大開幕

文化論壇現場（中評社 張爽攝） 中評社北京12月12日電（中評社報道組）11日上午，由北京大學主辦、中華全國台灣同胞聯誼會合辦、北京大學台灣研究院承辦、中評智庫基金會、中國評論通訊社等協辦的第四屆中華文化論壇在北京大學英傑交流中心開幕。中華全國台灣同胞聯誼會會長黃志賢、原文化部部長蔡武、國務院台辦原副主任王在希、北京大學黨委書記邱水平以及國務院台辦交流局、海協會秘書處主要負責人等領導與嘉賓出席了開幕式。



開幕式由北京大學副校長王博主持。開幕式上，黃志賢會長和邱水平書記先後致辭，對論壇的舉行表示祝賀，並期待論壇作為兩岸文化、學術交流的國家級平台發揮更大作用。論壇期間，海峽兩岸關係協會會長張志軍會見了部分兩岸專家學者並進行交流互動。



第四屆中華文化論壇的舉辦得到了中共中央台辦、文化和旅遊部、教育部、中華全國台灣同胞聯誼會的大力支持和協助。大陸及港澳台思想界、文化藝術界、宗教界、教育界、新聞界包括樓宇烈、鄧小南、許世銓、郭震遠、李義虎、王逸舟、李前寬、楊在葆、王馥荔、付林、洪長有、楊開煌、楊渡、許伯夷、龐建國、朱延平、林富男、孔保平等在內的近300位專家學者參加了此次論壇，與會論文提交120餘篇。



第四屆中華文化論壇是2018年度北京大學舉辦的一場大型涉台學術和文化論壇，受到海峽兩岸和華人社會的高度重視。論壇的舉辦旨在“推動兩岸同胞共同弘揚中華文化，促進心靈契合”。中華優秀文化是中華民族的文化根脈，其蘊含的思想觀念、人文精神、道德規範，不僅是我們中國人思想和精神的內核，對解決人類問題也有重要價值。以中華民族優秀文化為基石的中國道路、中國方案，是中華民族貢獻給當今世界的一份重要精神財富。在新的歷史時代，如何振興中華優秀文化，如何把其中具有當代價值、世界意義的精髓提煉出來、傳播出去，是講好中國故事，展現中國形象，讓世界更好了解與理解中國的一把鑰匙。與此同時，在兩岸關係發展中，增強中華文化自信、增強中華民族自信，厚植兩岸同胞的精神紐帶，也是海峽兩岸共同面臨的重要課題，亟需認真加以研討。



2015年以來，北京大學成功舉辦三屆中華文化論壇，盛邀大陸、台灣、香港、澳門的專家學者共議中華文化的守本與創新。該論壇的舉辦在在海峽兩岸、港澳地區及華人社會產生了廣泛的影響，已經成為學術界探索中華文化振興與發展的知名學術品牌，也是兩岸學術界、文化界進行文化交流對話的重要平台。第四屆中華文化論壇的主題是“振興中華優秀文化，展現中國新形象”，旨在進一步發揮中華學人在振興民族優秀文化建構中國新形象這一偉大工程中的積極作用。

