中評現場：文化論壇召開 兩岸大咖論文化

兩岸學者發表主旨演講（中評社 張爽攝） 中評社北京12月12日電（中評社報道組）第四屆中華文化論壇11日上午在北京大學英傑交流中心舉行主旨演講，北京大學哲學系教授樓宇烈、台灣銘傳大學教授、中國大陸研究學會理事長楊開煌、北京大學國際關係學院教授王逸舟發表主旨演講。



本屆論壇由北京大學主辦、中華全國台灣同胞聯誼會合辦、北京大學台灣研究院承辦、中評智庫基金會、中國評論通訊社協辦。



北京大學黨委書記邱水平在致辭中說，文化是一個國家、一個民族的靈魂，文化興國家興，文化強民族強。中國是一個具有悠久歷史和燦爛文化的文明古國，也是一個正在發生深刻變革的世界大國。中華文明會中華民族的生生不息和發展壯大發揚光大提供了豐富滋養，也為人類文明進步做出了不可磨滅的貢獻。這是我們富有文化自信的深厚根基，也是推動文化文明發展的動力源泉。海峽兩岸同根同源，中華文化是台灣文化的主體和根源，台灣文化是中華文化的重要組成部分。海峽兩岸同胞是血脈相融的骨肉兄弟，都是中華文化的傳承者和今日價值的守護者。舉辦中華文化論壇是海峽兩岸有識之士的重要共識，把中華優秀文化中具有當代價值、世界意義的精髓展示了出來，讓世界更好地了解了中國，也是兩岸中華兒女義不容辭的責任。受到島內當前形勢風雲變幻、台海局勢居於嚴峻複雜的情況下，我們更應該秉持“兩岸一家親”的理念，加強文化交流，促進心靈契合，積極推動兩岸關係和平發展。



樓宇烈表示，了解中華文化首先要了解文明的含義。現代社會生產方式、生產能力越來越先進，但是人的行為越來越退步，很多叢林法則也應用到人類社會中，比如“弱肉強食”的法則。但人類社會不應該弱肉強食，而應該弱肉強助。



樓宇烈說，在中國傳統文化中，“文化”的概念很清楚，一個含義是“文”化“人”，也就是通過“文”來教化人；另一個含義就是通過引導的方法來教化人，而不是用武力。“文”在中國幾千年發展進程中形成的根本形態就是禮教。如果每個人都能夠約束自己的行為，注意自己的言行舉止，社會就會有秩序，就會和諧，這一點在中國文化中的體現就是“禮儀的文化”，因此我們說“以禮治國，國家才會興旺”。



楊開煌表示，中國“人類命運共同體”的倡議，在本質上與西方即存和現存的“共同體”不是一個層次的概念，也不是中國傳統天下觀的簡單重複與再現，而是立足當代國家又超越國家的解決人類挑戰的新嘗試，它是以解決人類共同問題為導向的理念和方法混合的產物，它試圖以新理念為目標，共同尋找新方法的嘗試，將“理念方法化，方法理念化”的一種創新途徑。



楊開煌說，“人類命運共同體”是中國在面對人類難題的答卷，中國大陸的敘事使人強烈感覺到這只是“中國和平外交的核心價值”，這就將“人類命運共同體”理念狹化了，應該說這是中國方案，不僅僅是為了中國的外交，也為了中國的內政；不僅僅為中國的和平，更是為了世界的發展，不僅僅中國提供給世界的核心價值，更是為了人類社會的永續福祉。因此，我們應該全面地把握“人類命運共同體”這個概念，使之成為民族偉大復興的道路上，提供給人類的第一份公共財。

