中評關注：鄭文燦兩岸立場為何變強硬？

鄭文燦出席桃園市跨年晚會宣傳記者會。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園12月12日電（記者 黃文杰）九合一大選落幕，民進黨慘敗，桃園市長鄭文燦不僅高票連任，也成為綠營地方諸侯的新霸主。新潮流系的他，看法動見觀瞻，原本主張“兩岸共好”的鄭文燦，選後受訪提到兩岸新政局，卻轉而扮演“強硬派”，堅持不能有預設立場，更把“球”丟給大陸，認為北京要負最大責任，其間的轉變耐人尋味。



當高雄市長當選人韓國瑜公開承認“九二共識”，韓流一舉把台灣“鐵桿綠”的高雄徹底翻轉，加上全台15藍營縣市新當選首長，打算到大陸拼經濟、大賺“九二經濟財”，唯獨鄭文燦一些公開言論，似乎背道而馳。



整理鄭文燦最近講過的話，對於上海台北雙城論壇，鄭文燦表示，北京還停留在一個城市交流加上政治統戰這樣想法，這樣想法已經在台灣社會證明是失敗。



對於吳寶春事件看法，鄭文燦說，像吳寶春這樣傑出麵包大師都要表態，一件又一件事情讓大家看到，中國把九二共識押在每件事情，連麵包都要“九二麵包”。



先前上電視政論節目受訪，被問到兩岸路線是否要檢討？是否贊成“兩岸一家親”，鄭文燦表示：“兩岸一家親是對岸的通關密語，是投名狀，要寫在上面的。”



過去一直被外界視為走務實路線的鄭文燦，兩岸立場向來不被視為“鷹派”，現在發言卻拉高姿態，背後還是有策略盤算相當值得關注。



說起來，恐怕是此一時彼一時，九合一選後，在民進黨僅存的6個勝選縣市中，鄭文燦已是領頭羊，進入接班梯隊，蔡英文、賴清德之後就是他了。在這樣的權力環境和民進黨反中政治氛圍中，鄭文燦已難再維持其早先“兩岸共好”的說法，當然可以說他有不得不的苦衷，要進入民進黨的權力核心就必需要表現出“台獨”意識型態的純淨性，反中言論，只是最便宜的方法，否則一切免談。



鄭文燦的改變說明民進黨意識型態的僵硬性，這不是那一個民進黨政治人物可以改變的。鄭文燦不過只是想要進入綠營政治核心知所為的一個例子。只要民進黨的意識型態不變，未來還會出現更多的例子。