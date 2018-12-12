黃志賢：兩岸文化相通從未中斷

中華全國台灣同胞聯誼會會長黃志賢（中評社 張爽攝） 中評社北京12月12日電（中評社報道組）11日上午，由北京大學主辦、中華全國台灣同胞聯誼會合辦、北京大學台灣研究院承辦、中評智庫基金會、中國評論通訊社等協辦的第四屆中華文化論壇在北京大學英傑交流中心開幕。中華全國台灣同胞聯誼會會長黃志賢出席開幕式並致辭。黃志賢表示，海峽兩岸從政治上分隔已將近70年，但文化的相通、心靈的契合從未中斷。



黃志賢說，回望論壇舉辦以來的這4年，甚至進一步回望兩岸關係融冰以來的30年、中國大陸改革開放的40年，有波瀾壯闊，也有糾纏曲折，“但是我看參加論壇的各位嘉賓，都有超乎尋常的從容和淡定。這種底氣應該就來自我們共同的中華文化。綿延五千年而繼往開新的中華文化，給我們以力量超越空間的阻隔，時代的變換。從泰山到阿里山，從長江到濁水溪，匯聚成新時代中華文化的汪洋大海。”



“我們相聚在這裡，是因為我們對中華文化的真心熱愛，”黃志賢表示，一句唐詩“海內存知己”，讓天涯變成咫尺，一段宋詞“大江東去，浪淘盡”，讓人感慨千年文化風流。走過了迷茫困頓的近代，站在新時代的起點上，中華文化正煥發出新的生機和魅力。中醫中藥、書法武術、詩詞歌賦等傳統文化融合了現代元素，正吸引越來越多的年輕人乃至外國人沉醉其中；華人的面孔正越來越多地出現在文學、藝術的最高舞台，漢語優秀作品日益為全世界所知曉；中國的傳統智慧為這個日益動蕩不安的世界喊出了人類命運共同體的偉大理想。



他談到，我們熱愛中國文化，不僅因為我們延續著中華文化的血脈，無論生活在那裡，身上都有鮮明的中華文化的烙印，時時刻刻都能感受到中華文化對自己言行舉止的陶染，更因為在我們的共同努力下，中華文化的發展進步讓我們自信，讓我們自豪。我們發自內心地相信，發展中華文化是我們面臨的各種問題的終極解決途徑，是我們安身立命的精神依歸，我們融在其中，樂在其中。

