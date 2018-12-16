社評：中國不會因為西方不滿而停止發展腳步

中評社北京12月16日電(評論員 喬新生)歐洲政策研究中心主任2018年12月5日在世界報業辛迪加網站發表文章認為，當西方企業幾乎壟斷專業知識和技術時，他們的競爭優勢足以彌補中國貿易和投資壁壘所造成的扭曲，但是隨著中國企業憑借自身實力成為越來越厲害的競爭對手，西方國家承受非關稅壁壘額外成本的能力減弱。這才是西方對中國不滿的原因。



通俗地說，由於西方國家長期壟斷專業知識和技術，因此，他們並不擔心中國增加貿易壁壘，可是，當中國在科技創新領域取得巨大進步之後，西方國家意識到，自己的競爭優勢已經不復存在，因此，他們採取各種措施遏制中國。這或許能夠解釋為什麼現在西方國家特別是美國動輒對中國的科學家和中國企業的高級管理人員採取強制性措施，以阻礙中國企業產品進入西方國家。



世界競爭大體上經過三個階段：第一個階段是價格與質量的競爭；第二個階段是專利和技術的競爭；第三個階段是標準和制度的競爭。西方國家依靠專利技術長期處於主導地位，在國際市場上擁有絕對的競爭優勢。可是，中國後來居上，在專利技術領域取得了長足的進步，美國為首的西方國家已經很難壟斷專利技術，因此，他們把重點放在制度和標準競爭方面，一方面試圖阻礙中國的標準成為國際標準，另一方面則按照國內的法律制度，對中國企業和中國企業高級管理人員採取強制性措施。

