社評：中美兩國合作比什麼都重要

中評社北京12月14日電（評論員 喬新生）中國華為公司首席財務官，華為公司創始人女兒在加拿大被關押，引起社會各界廣泛關注。從加拿大法院披露的消息來看，加拿大是在美國要求下對這位華為公司的領導人實施強制羈押措施，理由是中國華為公司與美國制裁的伊朗發生貿易往來。如果事實清楚證據確鑿，中國華為公司通過直接或者間接的方式與美國制裁的伊朗發生貿易關係，那麼，美國一定會依照國內的法律，嚴厲處罰中國華為公司，並且有可能會追究中國華為公司負責人的刑事責任。



部分學者提出疑問，既然美國對中國企業實施“長臂管轄”，扣押中國企業管理人員，對中國企業實施制裁，那麼，中國為什麼不能對向台灣出售武器的美國馬丁公司和美國波音公司實施制裁，將美國波音公司的負責人扣押，並且追究其刑事責任呢？



這是一個非常好的問題，按照對等的原則，既然美國依照其國內法律對於中國企業和中國企業負責人實施制裁措施，那麼，中國政府當然可以對美國企業和美國企業的負責人實施制裁措施。美國干涉中國的內政，向中國台灣出售武器，中國完全可以將向台灣出售武器生產企業納入到中國制裁清單之中，這些企業的負責人都應該接受中國的司法審判。中國之所以沒有這樣做，可能是出於以下幾個方面的原因：



首先，中國尚不清楚美國究竟掌握哪些證據材料，中國企業是否違反聯合國安理會關於制裁伊朗的決議，是否向伊朗出售違禁品？聯合國安理會通過一系列的決議，旨在貫徹落實核不擴散條約的有關規定。中國作為聯合國安理會常任理事國，模範帶頭執行聯合國安理會通過的決議。如果中國企業違反聯合國安理會通過的有關決議，不管是有意還是無意，中國政府都不會包庇。中國希望中國企業嚴格按照聯合國安理會通過的有關決議與相關國家發生貿易往來，如果只是無意之中違反聯合國的決議，那麼，中國政府希望中國企業受到應該受到的懲罰，美國企業不能在未經審判情況下扣押中國企業的財產或者中國企業的負責人，因為這不符合無罪推定的原則。或許美國是急於找到證據，因此，才會要求加拿大警方扣押中國公民。中國外交部已經對此作出強烈反應，希望加拿大和美國尊重中國公民的基本人權，切實保護他們的合法權益。中國政府會一如既往地保護中國公民的切身利益，絕對不允許加拿大和美國濫用權力，損害中國公民和中國企業的合法權益。



其次，美國對中國發動貿易戰爭的目的是為了阻止中國的現代化進程，美國政府公然提出要求中國放棄工業製造2025規劃，實際上是擔心中國後來居上，中國全面超越美國成為世界第一大經濟體。中國多次強調，中國願意和美國共同維護國際貿易秩序，中國不會損害美國的利益，中國更不會挑戰美國霸權地位。“太平洋足夠大，容得下中美兩國”。可是，美國杯弓蛇影，草木皆兵，採取各種手段遏制中國的發展。美國國會通過一系列針對中國企業的決議充分說明，美國為了達到遏制中國的目的無所不用其極。在這樣的大背景下，如果中國針鋒相對，對美國出售軍火的企業實施制裁措施，有可能會損害中國自身的利益。中國不到萬不得已，不會對美國企業實施制裁措施，因為制裁必然會導致美國企業利益受到損害，同時也會讓中國相關企業利益受到損害。既然美國對中國企業採取制裁措施是損人利己，那麼中國不會愚蠢到學習美國的做法，為了對美國實施制裁而損害中國自己的利益。



當然，如果美國不斷加碼，對中國企業實施制裁措施，對中國出口美國的產品增加徵收懲罰性關稅，那麼，中國將被迫應戰。事實上，中國積極應對美國對中國發動的貿易戰爭，但是，中國無論是在戰爭烈度方面還是戰爭廣度方面都保持著克制，一方面避免戰火蔓延，從而使中美兩國關係徹底惡化，另一方面，中國正在尋找更有利的時機，給美國以致命的打擊。中國之所以沒有對美國波音公司以及美國其他出售武器給台灣的公司實施制裁，是因為中國留有餘地，中國這樣做的目的就是要讓美國清楚地意識到，破壞中美兩國關係責任在美國，如果美國不盡快懸崖勒馬，那麼，中國必將出手反擊。



第三，中美兩國處在不同的發展階段，中國是一個工業化發展國家，而美國是後工業化國家。中國工業制成品需要更加廣闊的市場，而美國作為世界第一大經濟體，其市場容量不容小覷。美國對中國發動貿易戰爭，對中國出口美國的產品增加徵收懲罰性關稅，中國對美國的貿易順差非但沒有減少反而不斷擴大，這從一個側面說明美國需要中國的產品，而中國企業也需要美國這個龐大的市場。如果中國採取針鋒相對的措施，對美國的企業實施制裁，那麼，就等於減少了自己的貿易夥伴，自動縮小自己的市場占有份額，這是中國所不願意看到的。只要中國企業出口美國仍然有利可圖，中國政府就會打開大門，為中國企業產品出口美國保駕護航。中國不會閉關鎖國，中國也不會為了報復美國而主動失去美國這個重要的市場。



第四，在世界經濟不景氣大背景下，中國舉辦上海首屆國際進口博覽會，並且決定每年舉辦上海國際進口博覽會，就是要向國際社會表示，中國改革開放大門不會關閉，中國將會以擴大進口支持世界各國經濟的發展。中國採取實際行動支持多邊貿易的政策與美國貿易保護政策形成鮮明的對比，中國所奉行的多邊主義與美國所奉行的單邊主義形成強烈的反差，中國正是以自己的實際行動向國際社會展示，究竟誰才是世界經濟的領導者。



美國對中國發動貿易戰爭，目的是為了摧毀中國這個世界第二大經濟體，從而確保美國世界第一大經濟體的地位不會發生變化，然而美國的所作所為，讓美國成為眾矢之的。經過這場貿易戰爭，世界各國更加清楚地意識到，中國是國際貿易秩序的維護者，中國才是世界經濟的領導者。中國沒有對美國企業和美國企業的負責人採取懲罰性措施，顯示出中國的博大胸懷和高度自信。中國正在以自己的實際行動，贏得國際社會廣泛信賴。可以這樣說，美國的所作所為除了說明美國是一個典型的霸權國家，動輒以國內法制裁其他國家，粗暴踐踏國際貿易秩序之外，更加說明中國是一個講信譽的國家。中國將會以自己的努力和寬容贏得整個世界。



中美兩國合作比什麼都重要，既然美國不願意合作，那麼，中國也不勉強。但是，中國一定會按照自己的既定方針政策前進，堅持不對抗。中國不怕美國對中國實行全面遏制的政策，中國也不擔心美國對中國發動冷戰。中國堅定不移地走自己的道路，這是中國立於不敗之地的根本。