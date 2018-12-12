中評專論：柯文哲2020看來是選定了

柯文哲看來2020是選定了。（照：陳佩琪臉書） 中評社台北12月12日電（評論員 林淑玲）台灣九合一選後，無黨籍台北市長柯文哲雖只贏3524票，險勝作收，選後形勢卻逆轉。慘敗的民進黨回頭尋求“綠白合作”，以及和“新南霸天”韓國瑜的交情，讓柯文哲找到新的槓桿支點，加上將在20日登場的台北上海雙城論壇外溢效應，看來柯2020是選定了。



2018選後的台灣政局，進入了藍綠紅白交手的新時代，比先前的藍綠紅，甚至藍綠，更加詭譎。“拚經濟，不要拚政治” 雖是主流，實際上政治終究還是經濟的火車頭，尤其是兩岸關係。現在最棘手的是大船難調頭的民進黨、蔡英文，台北市長選舉姚文智拿到的17%選票基本是鐵桿綠，已牢牢控制住民進黨發展。小船好調頭的柯文哲，運用個體戶彈性大的優勢，藉著民進黨想抓住“綠白合作”求生的利基，分別與紅藍綠保持微妙關係，一路向上挺進。



柯文哲12月10日有一項說法值得注意。



10日這一天，上海台辦主任李文輝為溝通雙城論壇細節率團至台北市政府拜會柯文哲。雙方在一個小時的晤談後，柯接受媒體主動談到，“兩岸一家親及九二共識都已經被標籤化，他已經與大陸說好，還是務實經貿往來、文化交流，不要去計較文字，以免被標籤化，沒有好處。”



柯文哲這段話透露，他在12月20日登場的雙城論壇極可能不會再提“兩岸一家親”。



柯文哲與綠營關係惡化的起點，就出在深綠無法接受他所說的“兩岸一家親”，只要講到這五個字，綠營就直接認定柯是“親中”，為他扣上紅帽。柯沒有政黨包袱，也沒有黨綱黨章捆綁，他索性直接甩掉“兩岸一家親”，不必再做辯解，展現戰術的靈活。不像國民黨被“九二共識”綁住，民進黨也被“不接受九二共識”綁住，遲遲走不出來。



拆解了“兩岸一家親”，讓柯文哲又重拾與民進黨合作的彈性，讓綠色選民又可重返柯粉行列。尤其，柯在本周“柯蔡會”上場前夕，暗示不會再提“兩岸一家親”，給足蔡英文面子，也向民進黨表達善意。對照柯妻陳佩琪透過臉書痛批綠營的“柯黑”，“深深感受到原來有人手段更狠、心更兇殘”，以及提到柯文哲與韓國瑜的好交情，無怪乎讓許多人為他們夫妻的黑白臉操作拍案叫絕。



柯綠關係現在很微妙。因柯文哲有大量年輕選民支持，著眼2020的蔡英文一直想抓住他，且在綠藍白三股勢力中，只要綠白穩穩合作，打趴藍軍的機會就很高。柯文哲則是待價而沽，站在相對有利位置，所以柯家軍在這次台北市“立委”補選，儘管只有一席，卻有多人備戰，以因應各種變局。柯以補選這一役來測試民進黨“綠白合作”的誠意，不論最後結果如何發展，柯都不會退，因柯的目標不是曲曲這場補選，而是2020。



柯文哲現在手裡共抓住三條線，在大陸方面，四年的雙城論壇合作，一定會持續下去。“白中有綠”又彈性十足的背景，讓大陸更願意和柯打交道，顯然也願給他更多彈性來處理“綠白合作”問題。在綠營方面，柯綠是建立在各取所需的基礎上，柯必須把網路聲量提得更高，吸引更多鐵粉，讓民進黨非得與他合作不行，這也有助化解綠營內部的“柯黑”勢力。在藍營方面，儘管柯與國民黨幾乎沒什麼連結，但他與韓國瑜的好交情，選前選後外界都看得到。“北柯南韓”成為雙霸天，未來未必沒有更緊密合作的可能。



柯文哲在九合一選後，立即舉行雙城論壇，維持四年不中斷的慣例。另方面也在於，柯很清楚兩岸關係是他的優勢，九合一選後，15個藍營執政縣市摩拳擦掌要推城市交流，讓貨出去，人進來，但柯已跑在前面，其他人暫時只能看到他的車尾燈。而且，部分藍營縣市長當選人還是屬於扭扭捏捏的“不沾鍋派”，抱著“九二共識、一中各表”，未來進行兩岸交流時還不見得有柯文哲這麼爽朗乾脆。



距離2020還有一年多，台灣政治瞬息萬變，民進黨屆時的候選人未必姓蔡，國民黨也未必是吳或朱。從柯文哲最近一連串的動作來看，他意在直攻2020應是十之八九。這使得本周登場的“柯蔡會”中，柯與蔡英文之間的交手精彩萬分；12月25日新科縣市長上任後，南北雙霸天也會鋪陳出新局面。