日月潭遊艇女總：觀光業對陸客回流充滿期待

日月潭最大的遊艇業者、碼頭船舶休閒事業有限公司總經理劉盈嬋。（中評社 林谷隆攝） 中評社南投12月12日電（記者 林谷隆）日月潭最大的遊艇業者、碼頭船舶休閒事業有限公司總經理劉盈嬋接受中評社訪問表示，日月潭平日、假日旅客很懸殊，不可能只做週末兩天生意，平日客源就要靠境外遊客來維持，尤其是陸客。業者看到最近陸客有回溫現在，當然充滿期待。選後，高雄市長當選人韓國瑜等藍縣市長積極當領頭羊，希望帶動陸客來台旅遊，民眾直接受惠。



劉盈嬋，台灣暨南大學新興產業策略與發展博士候選人，現任暨南大學觀光休閒與餐旅管理學系助理教授級專業技術人員，2008年回到故鄉接掌家族的觀光事業，一舉踏入遊艇業，目前已經是日月潭地區最大的遊艇業者。



劉盈嬋表示，這次國民黨在九合一選舉中大勝，韓國瑜等藍色縣市長都積極當為領頭羊，宣示要成立兩岸工作小組，獲得不分藍綠響應。由地方首長來帶動陸客來台旅遊，民眾直接受惠。兩岸同文同種，大陸民眾還是台灣最主要境外旅客來源。



劉盈嬋告訴中評社，即使是台灣人也愛來日月潭遊旅，平日的日月潭陸客超過一半。尤其是自由行陸客，有越來越多的趨勢，藉由統計資料顯示，自由行在消費金額與旅遊天數，都會比團客還要多，而且更傾向於定點旅遊與深度旅遊，對各行各業都有利，也可以讓台灣觀光業比較健全發展。



她提到，基於環境保護等因素，日月潭的遊艇是採取總量管制，整個日月潭總共有139艘，她的公司是日月潭最大的遊艇公司，獨資有10艘船，還有合作的船隊，目前在日月潭散客市場市佔率是5成，團客市佔率將近3成。



對於今昔陸客團的差異比較。劉盈嬋透露，2014年以前，一天大概可以接到60幾團，到了今年一天只有20多團，20幾團之中還包括新南向的旅客團，可想而知陸客團銳減有多少。面臨這樣的旅客銳減情況，很多業者在馬英九執政時，都訂了新船，準備投入市場，沒想到船交了，陸客也變少了。



劉盈嬋強調，所以看到最近陸客有回溫的現在，當然會充滿期待，而且自由行散客越來越多，很多都是曾來過台灣的回流客，而且朝向深度旅遊發展，這對台灣各地最基層的鄉鎮觀光旅遊，是能帶動全面性發展。



劉盈嬋向中評社說，為因應自由行旅客，政府在日月潭景區有推出旅遊套票，方便讓自由行旅客，不僅陸上交通與搭船，還可以坐纜車，達到水陸空旅遊的體驗。遊艇業者也不斷汰舊換新，將柴油船換成電動船，更加愛護環境，船班密集度也大幅縮短，平日15分鐘，假日是不到10分鐘就有一班船。



劉盈嬋提到，這些都是業者為了再度迎接陸客回流的準備，目前政府也積極進行日月潭水社碼頭擴建，修繕旅客服務中心等，週遭的遊樂風景區都會有新建、增建計劃，期待未來旅客回到日月潭，將會有新的旅遊體驗。